Opinie: ‘Als starter in Amsterdam kopen moeilijk? Nee, onmogelijk’

Beeld Getty Images/iStockphoto

Ondertussen heb ik 34 bezichtigingen gehad en 13 biedingen gedaan. Ja, ik wil graag naar Amsterdam. En ja, ik wil graag een comfortabele woonruimte met enigszins fatsoenlijke vierkante meters. Vijftig vierkante meter is mijn minimum, aangezien ik genoodzaakt ben om thuis te werken. “Waarom Amsterdam?” vragen veel mensen. Simpel: ik heb daar alles. Ik werk daar, ik geef les op de Hogeschool van Amsterdam, ik volg een postdoctorale opleiding aan de Universiteit van Amsterdam en al mijn vrienden wonen er. Ik ben er dus dagelijks. Momenteel woon ik in een mini­appartement in Bussum, zonder buiten, weinig licht. Mijn ‘thuiskantoor’ is een zolderhokje in de nok van het dak.

Zoomcalls

Eerst heb ik een hypotheekadviseur in de arm genomen. Een zeer vriendelijke en integere man die mijn situatie heeft beoordeeld. Hier kwam helaas niet het gewenste bedrag uit om een woning te kopen. Je moet je voorstellen dat een starter met drie jaar werkervaring en een universitaire studieloopbaan van acht (!) jaar, een schamele 180.000 euro kan lenen. Hier kun je in Amsterdam niks voor kopen, niet eens een studio. Voor dit geld zou ik dan naar een klein dorp in Drenthe moeten vertrekken.

Huren? Geen optie. Je betaalt makkelijk 1400-1800 euro per maand aan kale huur voor een appartement van 50m2. Het verhaal dat de stad leegstaat door het vertrek van alle expats ervaar ik als kolder. Ik kom namelijk geen appartement tegen dat voor mij betaalbaar is. Om even de verhouding te schetsen: je maandlasten bij een 50 procent aflossingsvrije hypotheek voor 4 ton zijn om en nabij 850 euro bij de huidige rente. Dat is de helft van wat je betaalt als je hetzelfde appartement huurt! Overigens zit ik ook niet te wachten om een appartementje te delen met een onbekende op mijn 27ste. Moet ik hem of haar verplichten om zijn of haar mond te houden als ik acht uur per dag in Zoomcalls zit?

Hier stopt het niet. Met een creatieve constructie heb ik met mijn studietrack een freelance contract gekregen bij de Hogeschool van Amsterdam, naast mijn fulltimebaan. Ik vind het ontzettend leuk om colleges te geven en studenten te begeleiden, maar ook zorgt dit voor extra inkomsten waardoor ik wat extra hypotheek kan krijgen. Daarnaast zit mijn vader verpakt in de constructie, die mee kan tekenen. Zonder inbreng van zijn eigen geld weliswaar, maar wel dat ik nog een beetje hypotheekverhoging kan krijgen.

Kaper op de kust

Goed, nu zou je denken: dit moet niet moeilijk meer zijn. Helaas wel. Na een paar zelf gedane biedingen kwam ik erachter dat het niet-transparante netwerk van de Amsterdamse makelaar onmisbaar is voor de aankoop van een woning. Ik wilde dit graag, dus ook ik heb een makelaar aangetrokken. Helaas nog zonder succes. Zelfs met zijn inbreng, kennis en makelaarsmacht lukt het niet.

Ik zal u vertellen, alle dertien gedane biedingen waren ver boven de vraagprijs. Er was een kaper op de kust die 25 procent overbood en dit zonder voorbehoud van financiering kon aftikken. Niet om er zelf in te wonen. Nee, om zijn vermogen uit te breiden en een krankzinnige huur te vragen om zelf nog rijker te worden. Overigens moest ik zelf bellen of ik het hoogste bod had, want de verkopend makelaar was mij vergeten. Daarnaast is het nog zo dat het bedrag dat je overbiedt, ook binnen de taxatiewaarde moet vallen. Als de taxatiewaarde lager ligt dan wat je voor de woning betaalt, krijg je het verschil niet gefinancierd. En dan laten we de ridicule erfpachtregeling uit 1896 nog even voor het gemak buiten beschouwing.

En zo gaat dat. Ik mag blij zijn dat ik geen studieschuld meer heb, maar of ik nou echt spaargeld opgebouwd heb: nee. Het is kiezen: of spaargeld opbouwen of studieschuld aflossen. Een studieschuld wordt namelijk ook aangerekend in de berekening van een hypotheek.

Herfstjaren

Er wordt vaak gepraat dat het voor starters steeds moeilijker is en dat is ook zo. Ik zal u vertellen: wij zijn volkomen kansloos. Niets moeilijk, maar totaal onhaalbaar. En met deze lijn die de overheid voortzet, worden – met alle respect – mensen in hun herfstjaren alleen maar rijker en de mensen die dit land moeten opbouwen, die aan hun prille begin staan, kanslozer.

Er zijn tal van onderliggende problemen, want ook de huurders die al lang in de sociale huur zitten, hebben in ‘dit’ opzicht niet te klagen. Ze kunnen weliswaar niets kopen, maar iemand huurt wel een appartement op de Keizersgracht voor 315,17 euro per maand. Iets waarvoor de buurman particulier 2200 euro per maand aan huur voor betaalt en wat op de markt wordt gezet voor 480.000 euro.

Waar kan ik mij – namens miljoenen potentiële welwillende starters – aanmelden als nieuwe minister van Wonen?