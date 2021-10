Opinie: ‘Als sekswerker op de Wallen ben je niet weerloos’

Beeld Getty Images

Ik heb het opiniestuk van een aantal Amsterdamse vrouwen met interesse gelezen, en ik geef graag een reactie namens een andere groep Amsterdamse vrouwen, namelijk de sekswerkers.

De Wallen zijn al eeuwenlang een uitgaansgebied, met cafés en prostitutie. In tegenstelling tot wat deze groep Amsterdamse vrouwen beweert gaat het in de overgrote meerderheid van de raamwerkers niet om geronselde vrouwen uit Oost-Europa.

De vrouwen kiezen ervoor om hier te komen werken omdat sekswerk legaal is en in het Wallengebied zeer streng gereguleerd en gecontroleerd, oftewel: veilig.

Als raamwerker weet je dat bezoekers je respectloos kunnen behandelen, maar je bent zeker niet weerloos. Ik heb menige emmer dweilwater op groepjes dronken mannen af zien vliegen, in combinatie met stevige verwensingen. Dat werkt wel, hoor. Werken in het raam heeft ook veel voordelen; je hoeft niet te adverteren en je ziet wie je binnenhaalt. De vrouwen zijn allemaal zelfstandige ondernemers, ingeschreven bij de KvK en ze betalen netjes belasting.

De Amsterdamse vrouwen die het opiniestuk schreven maken een fout die alle moraalridders maken: zij hebben een mening over sekswerk en presenteren die als feiten. De sekswerkers zelf worden niet gehoord, hun inbreng wordt afgedaan als ‘ze worden gedwongen om te zeggen dat ze vrijwillig werken’ of ‘ze zeggen wel dat ze het vrijwillig doen maar ze hebben een slechte jeugd gehad of een verslavings-­verleden’.

Als een sekswerker zich ­presenteert als een krachtige, ­zelfbewuste vrouw die voor het beroep heeft gekozen wordt zij weggezet als ‘een kleine minderheid, maar de meeste vrouwen zijn gedwongen’. Nogmaals, een mening die niet op feiten is gestoeld.

Ik ben een sekswerker en een feminist. Ik vind dat ik zelf kan besluiten wat voor werk ik doe. Net als mijn collega’s in de ramen. We zijn geen ‘kwetsbare vrouwen die achter het raam worden gezet’, we zijn zelfstandige ondernemers die een geschikte werkruimte huren om ons beroep uit te oefenen.

Selina, Amsterdam (volledige naam bekend bij de redactie)