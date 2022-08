Opinie: ‘Als reactie op aanslag moet Rushdies Duivelsverzen op de leeslijst’

Beeld Getty Images/EyeEm

Promoot het boek van Rushdie

Zoals verwacht struikelen politici over elkaar bij het veroordelen van de aanslag op Salman Rushdie. Maar net als bij de aanslag op Charlie Hebdo is dat niet genoeg. Deze aanslag op Rushdie – en op de universele rechten van de mens als basis van de westerse beschaving – kan alleen omgezet worden naar een nederlaag voor moslimextremisten als De duivelsverzen vanuit de overheid wordt gepromoot. Zet het als verplicht boek op de boekenlijst van leerlingen, subsidieer het zodat je het boek al voor 5 euro kunt kopen. Maak een statement.

Maar ons zielige, zwakke cultuurtje kennende zal het enkel bij verbale veroordelingen blijven, net als bij Charlie Hebdo destijds. Máxima had gelijk toen ze ooit zei dat Nederlanders geen echt eigen cultuur hebben. Wij laten iedereen over ons heen lopen.

Paul Verstappen, Amsterdam

De dood van Carina Thuijs

De afschuwelijke aanval op Salman Rushdie deed me denken aan de emotie die ik na de moord op Theo van Gogh ook had. En bracht me terug naar het dramajaar, 2 juli 1993, in het Turkse Sivas. Een aanval van islamitisch- fundamentalistische menigte waarbij 37 mensen levend zijn verbrand in het hotel, onder toeziend oog van de politie en het leger.

De reden: verblijf van schrijver Aziz Nesin in het hotel, omdat hij enkele hoofdstukken van De duivelsverzen van Rushdie in het Turks had vertaald.

Dramatisch! Gelukkig heeft Aziz Nesin het overleefd, maar 37 mensen werden vermoord, onder wie een Nederlandse studente, Carina Thuijs, die onderzoek deed naar het alevitische geloof.

Erdem Can, Utrecht

Duiven zijn eigenlijk ook ongedierte

Rochelle Villani beklaagt zich over de mishandeling van duiven in de stad (Het Hoogste Woord, 16 augustus). Ik vind het vastlijmen van hoedjes op hun kopjes ook wreed en niet oké, maar ik moet tegelijk vaststellen dat de hoeveelheid van deze plaagdieren de grenzen van het dragelijke verre overschrijdt; het zijn laagvliegende, schijtende ratten. De stad slaagt er al jaren niet in het aantal en de overlast van dit ongedierte binnen de perken te houden.

Hoe zou u reageren als op de Dam tientallen, soms honderden ratten tegelijk zouden rondlopen: ik zou ze van me af gaan schoppen! In een oud Parool-artikel (14.01.2009) zegt duivenbestrijder Gerard Zwart: “Je moet ze vangen, afvoeren en vergassen, precies volgens Europese richtlijnen.” Dat is geen dierenmishandeling, dat is bevordering van de volksgezondheid en de leefbaarheid van de stad.

Henkjan van Vliet, Amsterdam