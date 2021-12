Opinie: ‘Als oud-PvdA-stemmer vind ik het wel lekker, die stilte op links’

Beeld Getty Images/EyeEm

Als oud-PvdA’er vind ik het wel lekker, die stilte op links

Is het jullie ook opgevallen? Al weken horen en/of zien we Ploumen, Klaver, en Marijnissen niet in de Kamer, en horen en zien wij ze niet op tv. Wel zien en horen wij partijgenoten van de dames en heer stoere taal uitslaan. Zou het kwartje zijn gevallen? Het besef zijn doorgedrongen dat het kabinet een hell of a job heeft te managen? Daarbij worden natuurlijk fouten gemaakt, maar de beste stuurlui staan meestal aan wal hun verantwoordelijkheid te ontlopen! Die boodschap vertellen zij liever niet. Het bevalt mij eigenlijk wel, als voormalig PvdA-stemmer, die stilte op links!

Ton Tielenburg, Amsterdam

Schoonste straat

Vaak lees je in de krant narigheid over straatvuil, volle ondergrondse vuilnisbakken, bewoners die hun vuilniszak naast de bak zetten, grofvuil niet aanbieden op de vaste ophaaldag, enzovoort. Maar dat het ook anders kan, hebben de bewoners van de Lumeijstraat laten zien. Iedere zondag gaan ze met een ploeg gewapend met bezems en vuilniszakken de straat op. Met effect. Dinsdagavond was de prijsuitreiking van De schoonste straat van De Baarsjes, en ja hoor, de eerste prijs werd binnengesleept. De jury oordeelde dat je hier ‘van de straat kan eten’. Deze overwinning is natuurlijk prachtig, maar wat bovenaan staat is de saamhorigheid. Julio en de andere buurtjes, bedankt!

Monique Meijer, Amsterdam

Zonder brief een prik krijgen die je beschermt tegen een ernstige ziekte? Dat kan niet in Nederland

Maandagochtend om kwart over acht ging ik met mijn moeder van 88 naar de RAI voor de boosterprik. Verbazingwekkend was de grote hoeveelheid medewerkers die allervriendelijkst en met alle tijd van de wereld klaarstond om ons te ontvangen, vragenlijsten te checken en het prikje te geven. In dezelfde tijd hadden er makkelijk tien of zelfs twintig mensen gevaccineerd kunnen worden.

Alsof er geen leraren, politieagenten, zorgverleners en vele anderen zijn die maandagochtend om zeven uur graag gekomen waren voor hun boosterprik. Maar ze mochten geen afspraak maken omdat ze ‘de uitnodigingsbrief’ nog niet hebben ontvangen. En zonder brief een prik krijgen die je beschermt tegen een ernstige ziekte, dat kan niet in Nederland.

Caroline Polak, Amsterdam

Uitkering in Amsterdam

In Amsterdam blijken mensen met een uitkering twee keer vaker aan het werk te gaan als ze hun ‘bijverdiengeld’ mogen houden. De conclusie van de gemeente is dat het geven van een uitkering naast een volledig inkomen succesvol beleid is. Dat deze mensen nu veel meer geld ontvangen dan de toch al belachelijk hoge Amsterdamse armoedegrens van 120 procent van het minimumloon, doet ze niets. Zelfs niet in deze economische crisis, waarin we juist zo zuinig mogelijk met ons geld moeten omgaan.

Een uitkering hoort enkel te voorzien in de primaire levensbehoeften. Maar in Amsterdam gelden blijkbaar andere regels. De enige conclusie die de gemeente had moeten trekken, is dat de uitkeringen veel te hoog zijn en dat mensen daarom niet uit de bijstand willen. Door het superkleine inkomensgat tussen werk en uitkering loont het simpelweg niet om te werken. Als de gemeente de uitkeringen met een kwart zou verlagen, zouden bijstandsgerechtigden massaal aan het werk gaan. Maar dit politiek bestuur houdt mensen liever afhankelijk, want in verkiezingstijd stemmen die mensen allemaal op partijen die dit systeem in stand willen houden.

Parveen Mohan, Amsterdam