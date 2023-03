Opinie: ‘Als millennial en Amsterdammer zijn Doortje Smithuijsen en Perre van den Brink voor mij wél herkenbaar’

Beeld Vincent Spiering

Jammer dat Alrun Bernhard zelf als Gen Z-er zich niet kan herkennen in de nieuwe millennialpodcast Schaamteloos Randstedelijk. Als millennial en Amsterdammer zijn de persoonlijke verhalen en ervaringen van Doortje Smithuijsen en Perre van den Brink wél herkenbaar. Een Gen Z-er die een millennialpodcast recenseert is voor mij een beetje als een voetballer die zijn mening geeft over basketbal.

Ja, de podcast begint vaak zinnen met ‘ik’, maar dat is juist de kracht van deze podcast. Zelfreflectie afgetopt met een gezonde dosis zelfspot. Smithuijsen en Van den Brink delen openlijk ervaringen uit hun eigen leven. Dat maakt de onderwerpen juist herkenbaar en toegankelijk voor een grote groep Amsterdammers.

Daarnaast vind ik het onterecht dat de Alrun Bernhard kritiek uit op het feit dat de oplossingen voor de problemen die besproken worden niet genoemd worden. Waarom zou deze podcast oplossingen moeten bieden? Het is toch veel mooier om als luisteraar een spiegel voorgezet te krijgen? Denk zelf dan maar eens na of je je wilt schamen of dat je schaamteloos blijft.

Rogier van Beek, Amsterdam

Het lachen over mobiel gebruik vergaat je snel genoeg

Hahaha! Hoongelach. Dat overviel me in reactie op briefschrijver Ruig uit Malden die meent dat mensen na hun 18e vanzelf verstandiger gebruik gaan maken van hun mobiel.

Misschien dat ik daar een helderder beeld van heb omdat ik nooit een smartphone heb gebruikt, maar ga eens kijken bij een kinderspeeltuin of – erger nog – een pierenbadje! Om over actieve smartphonegebruikers in het verkeer nog maar te zwijgen.

Bouwvakkers gebruiken hun schafttijd niet langer om naar vrouwen te fluiten, maar eten hun boterhammen zwijgend terwijl ze in hun smartphone staren (dat kan ook als voordeel beschouwd worden).

En millennials en jongere mensen weten niet eens meer dat men in het openbaar vervoer vroeger vaak een praatje met vreemden maakte.

Nee, het lachen vergaat je snel genoeg.

Diederik Lohman, Amsterdam