Opinie: ‘Als kapitalistische snob reed ik op mijn VanMoof veel te snel’

Beeld Vincent Spiering

‘Als kapitalistische snob reed ik op mijn VanMoof veel te snel’

Lieve Amsterdammers, sorry. Ik rij nu echt veel zachter. Mag ik het sluitstuk zijn in de brievenreeks ‘VanMoof’? Een laatste stem van iemand van op zo’n fiets.

Ik liet me verblinden ja, toen ik mijn eerste kocht, de tweede, de derde. Ik wilde ook wat mijn buurman had. Als een neoliberale kapitalistische snob reed ik, ach u weet het wel, veel te snel. Het bedrijf zelf idem dito, zo snel, zo snel. Hoogmoed komt voor de val. Zachter rijd ik nu, ik beloof het.

Wij verdwijnen als pispaal uit het straatbeeld, sorry. U zult voor uw dagelijkse foeterij nu een nieuwe prooi moeten kiezen. De fatbike?

Ik doe boete lieve stad, na al dat gejakker temper ik mijn gemiddelde fietsafdruk, ik fiets nu al drie weken overdreven langzaam. Zo langzaam, het valt me zwaar. Maar het moet, want ik ben bang. Stel je toch voor dat ik panne krijg.

Daniel Koreman, Amsterdam

‘De reinigingsdiensten gaan het alleen niet redden’

Amsterdam heeft ruim 650 mensen werken in de afvalverwijdering en het lukt ze niet om de stad schoon te houden. Amsterdam heeft ruim 900.000 inwoners, als die allemaal iedere week ongeveer één minuut helpen zou dat de opruimcapaciteit verdubbelen.

Ik denk dat we af moeten van de gedachte dat bewoners en bezoekers de rommel maken en dat de afvaldienst dat moet opruimen. Gemeente, zet veel meer in op je eigen bewoners, geef ze handschoenen, bezems, zakken etc. en stimuleer en waardeer dat. De reinigingsdiensten gaan het alleen niet redden.

Luc Beyer, Amsterdam

‘Laat de bezoek van de uitploeg niet meer toe in het stadion’

Als straks de voetbalcompetitie weer een aanvang neemt hierbij een tip: vanwege de vele ongeregeldheden op de tribunes – gooien met aanstekers, bierbekers, brandbommen en het schreeuwen van antisemitisch leuzen – is het waarschijnlijk het beste om in de toekomst de bezoekers van de tegenstander niet meer toe te laten in het stadion.

Dit kan een win-win situatie opleveren, want men zou ervan uit moeten gaan dat de eigen (goede) supporters niet het stadion van hun eigen club gaan vernielen. Bovendien zouden er dan meer seizoenkaarten verkocht kunnen worden.

Wellicht is het een utopie, maar het zou zomaar kunnen dat er dan minder beveiliging nodig is en er dus minder politie aanwezig dient te zijn. Dat zou goed uitkomen, omdat men die dienders dan elders kan inzetten.

Kees van der Schaaff, Veenendaal

‘Ergerlijk, die slechte televisiepresentatie van de geweldige Canal Parade’

Al jaren erger ik me aan de televisiepresentatie van de geweldige Canal Parade. In plaats van dat we uitgebreid alle glorie van de boten te zien krijgen, krijgen we een commentator met zijn gasten in beeld waardoor de boten nauwelijks in beeld komen.

Ook van het publiek wordt weinig getoond. Kijkt de jeugd ook mee? Toon meer van de parade – eventueel met de doelstellingen van elke boot op de achtergrond.

IJsbrand Rogge, Amsterdam