Opinie: ‘Als jongeren maken wij ons ernstig zorgen over de onderbelichte ecologische crisis’

Elke dag sterven er ongeveer 150 plant- en diersoorten uit. Dit gigantische verlies van biodiversiteit brengt enorme risico’s voor onze gezondheid en welvaart met zich mee. Later dit jaar zullen op de VN-Conventie voor Biodiversiteit (CBD) internationale afspraken gemaakt worden om het verlies van biodiversiteit voor 2030 te stoppen en waar mogelijk om te keren. Het akkoord dat op deze top gesloten zal worden kan gezien worden als het ‘Parijs-akkoord voor de Biodiversiteit’. Terwijl de klimaattop in Glasgow vorig jaar op de voet werd gevolgd door de media, is het in de aanloop naar de biodiversiteitstop oorverdovend stil. Waar het klimaat na jaren drammen nu eindelijk op de politieke agenda staat, blijft de ecologische crisis onderbelicht in het nieuws én beleid. Om ervoor te zorgen dat de afspraken uit het biodiversiteitsakkoord ook daadwerkelijk geïmplementeerd zullen worden in Nederland, hebben we mensen nodig die daarop aandringen. Het is tijd voor de biodiversiteitsdrammers om op te staan.

Afhankelijk van gezonde ecosystemen

Het huidige verlies van biodiversiteit is een gevaar voor al het leven op aarde. In de afgelopen 120 jaar zijn we in Nederland ongeveer 85% van onze inheemse planten- en diersoorten verloren, een immens verlies dat ons inlevingsvermogen te boven gaat. Naast de esthetische en relationele waarde van de natuur, heeft het biodiversiteitsverlies ook grote gevolgen voor onze fysieke én mentale gezondheid. Zo zijn een schone lucht, drinkbaar water, voedselvoorzieningen en menselijke gezondheid allemaal afhankelijk van gezonde ecosystemen en ook ons mentale welzijn wordt verbeterd door natuur. Diversiteit binnen ecosystemen zorgt voor veerkracht die rampen en ziekteverwekkers in toom kunnen houden en waardoor een ecosysteem zichzelf kan herstellen na een schok. Kortom, biodiversiteit is essentieel voor het leven op aarde en we zijn er volledig afhankelijk van.

Actie, actie, actie

Afgelopen zondag was het de Internationale Dag van de Biodiversiteit. Daarom staan we stil bij de noodzaak van internationale afspraken voor het behoud en herstel van biodiversiteit. Het aanstaande biodiversiteitsakkoord zal de noodzaak van natuurbescherming op de kaart zetten bij de burger, het bedrijfsleven en de overheid. Rutte riep vorig jaar nog ‘Actie, actie, actie’ tijdens de klimaattop in Glasgow, maar concrete plannen en vertaling naar beleid bleven uit. De schadelijke subsidies en het toepassen van bijvoorbeeld creatieve rekentrucs voor de stikstofuitstoot, zullen niet zonder druk van buitenaf stoppen. We hebben biodiversiteitsdrammers nodig die zich hard maken voor een concreet, ambitieus maar vooral noodzakelijk biodiversiteitsbeleid in Nederland, zodat we de afspraken die op de biodiversiteitstop gemaakt worden ook daadwerkelijk uitvoeren.

Onderbelichte crisis

Als jongeren maken wij ons ernstig zorgen over deze onderbelichte ecologische crisis. Wereldleiders lijken er niet van doordrongen dat de afspraken die zij nu maken en uitvoeren, onze toekomst bepalen. Om de nationale- en internationale biodiversiteit echt te kunnen beschermen hebben we een assertieve overheid nodig die de gemaakte beloftes nakomt en zelfs overtreft. Tot die tijd zullen wij ons blijven inzetten voor beter biodiversiteitsbeleid. Doe mee en word ook biodiversiteitsdrammer!

Maryse Carbo (24, themamanager biodiversiteit Jonge KlimaatBeweging) en Evi Vet (25, VN-jongerenvertegenwoordiger biodiversiteit en voedsel)