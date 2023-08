Opinie: ‘Als je kinderbelasting zou gaan heffen, straf je kinderen voor het feit dat ze geboren worden’

Beeld Vincent Spiering

‘Onze CO 2 -voetafdruk is groter dan in landen waar de bevolking groeit’

Beste Tinkebell,

In jouw column (Het Hoogste Woord, 1 augustus) stel je dat de oorzaak van klimaatverandering overbevolking is. De oplossing voor het opwarmen van de aarde zou zijn: het krijgen van kinderen te ontmoedigen door kinderbelasting te heffen. Dit zou prioriteit moeten krijgen vóór alle andere duurzamere oplossingen zoals minder vliegreizen en koud douchen.

Deze redenering klopt echter niet: in de westerse wereld loopt de populatie al decennia terug maar is de CO 2 -voetafdruk vele malen groter dan in ontwikkelingslanden waar de bevolking nog wel groeit. Als men kinderbelasting zou gaan heffen, ga je (armere) kinderen straffen voor het feit dat ze geboren worden en zorg je dat ze (nog) minder kans krijgen op goede opvoeding en onderwijs en het maken van duurzamere keuzes.

Klimaatverandering is al in volle gang. Er is nu actie nodig om de CO 2 -uitstoot te beperken. Wat we nodig hebben is bewustwording en een generatie die is opgevoed met respect voor elkaar en de wereld, mensen die zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun keuzes die mede hun toekomst bepalen. Niet de gewone mens maar de grootste vervuilers moeten zwaarder belast worden. Meer belastinggeld kan dan geïnvesteerd worden in duurzame oplossingen, voorlichting en goed openbaar onderwijs.

Voor alle kinderen vanaf de basisschool gratis toegankelijke, ongecensureerde, geschiedenis- en wetenschapsboeken en -publicaties, opvoeding over duurzaamheid en inclusiviteit. Om overbevolking tegen te gaan en vrouwenemancipatie te stimuleren, is goede seksuele voorlichting nodig, net als gratis voorbehoedsmiddelen en het wereldwijd legaliseren van abortus.

Als basisschoolleerkracht ben ik medeverantwoordelijk voor het bewust maken van de nieuwe generatie en merk ik dat opvoeding over een duurzamere wereld, geschiedenis, wetenschap, kunst, tolerantie, seks en inclusiviteit al hele jonge kinderen kan aanzetten tot nadenken en gedragsverandering. Daardoor gaan ze in gesprek met ouders, broertjes en zusjes en kun je nog meer mensen inspireren om de wereld beter te maken. Als moeder en Montessorileerkracht zie ik ook dat bovengenoemde (montessoriaanse) opvoeding echt werkt. Het zorgt voor een generatie jonge mensen die wil werken aan een betere, schonere en tolerante wereld.

Maria Montessori beschreef het belang van een goede opvoeding voor een betere wereld al in haar boek Door het kind naar een nieuwe wereld (1946) en ik ben ervan overtuigd dat goede opvoeding en educatie kan leiden tot een duurzame en vreedzame wereld.

Piroschka de Riedmatten, Amsterdam

‘De stad, die is toch van iedereen?’

In Nieuw-West staan sinds kort nieuwe verkeersborden. Vierkant, wit met een zwarte rand en in het midden een wirwar van zwart-witte blokjes. Inderdaad, een QR-code. Met als toelichting ‘Parkeren euro 20,-, Geen ticket, scan de QR-code en koop er een online.’

Bovendien is de omgeving rondom deze bijzondere incassoborden volgeplempt met tientallen tijdelijke ‘verboden te parkeren’-borden inclusief het gevreesde gele kraanwagentje: wegsleepregeling van kracht.

Dat is raar. Verboden te parkeren, tenzij je de QR-code scant en even twintig euro aftikt. Tegenstrijdige regels in een gebied waar parkeren normaal gratis is. Als je de code scant wordt het nog gekker. Die verwijst namelijk naar Loveland, het festival dat dit weekend in het Sloterpark plaatsvindt.

Slim gedaan door de festivalondernemers. De gemeente zorgt met wegsleepdreigementen en tijdelijke parkeerverboden voor lege parkeerterreinen, waarna Loveland ze tegen woekerprijzen verhuurt. Nu is het Sloterpark natuurlijk prima te bereiken per fiets, boot, bus 369 plus tram 7 en 13, maar soit, daar gaat het niet om. En het gaat ook niet om gebrek aan parkeerplaatsen. Zorgelijk is het feit dat de gemeente Amsterdam tegenwoordig onderverhuur van de openbare ruimte faciliteert. Want de stad, die is toch van iedereen?

Hugo Hoes, Amsterdam