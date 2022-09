Opinie: ‘Als je gewoon niet te hard rijdt, heb je ook geen last van de hogere boetes’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Als je gewoon niet te hard rijdt, heb je ook geen last van de hogere boetes’

Best een mooi betoog van Rick van Leusden tegen de verhoging van verkeersboetes (Het Parool, 9 september), maar ik mis één belangrijk gezichtspunt: wie zich keurig aan de verkeersregels houdt, en dus zorgvuldig en defensief rijdt zoals de bedoeling is, hoeft niet bang te zijn voor boetes, ook niet als die hoog zijn.

Peter Goedkoop, Amsterdam



‘Een simpele manier om geen hinder te ondervinden van de prijsstijging’

Hoezo is het verhogen van boetes krankzinnig (aldus Rick van Leusden, Het Parool, 9 september)? Wie heeft er nu een beperkte blik op de werkelijkheid? Is het weleens bij hem opgekomen dat eenieder die zich gewoon aan de verkeersregels houdt, überhaupt geen boete krijgt? Een simpelere manier om geen hinder te ondervinden van de door minister Yesilgöz aangekondigde prijsstijging is er niet. Of verliest meneer Van Leusden dan te veel klanten?

T. Huisman-van Gemonden, Amsterdam



‘Waarom horen we alleen wat voor een geweldige vorstin Elizabeth II was?

Wat mij opvalt met het overlijden van koningin Elizabeth II is dat zowel de Engelse als de internationale pers over elkaar heen rolt met superlatieven over wat voor een geweldige vorstin ze was. Toegegeven: ze was zeker een verbindende factor in de Engelse samenleving en ze was absoluut een instituut.

Maar tijdens de dekolonisatie van de koloniën van het Verenigd Koninkrijk zijn onder haar naam en verantwoordelijkheid duizenden mensen vermoord.

Waarom zien we dit niet in de verslaggeving van haar overlijden?

Rik Bakker, Amsterdam

‘Het overlijden van de Engelse koningin is toch niet belangrijker dan het weerbericht?’

Dat de pers medeslippendrager is van de Nederlandse monarchie valt nog enigszins te begrijpen, maar dat het NOS Journaal het overlijden van de Engelse koningin belangrijker vindt dan het weerbericht doet mij de wenkbrauwen fronsen. Haar voornaamste verdienste bestond erin dat ze oud was en al heel lang hetzelfde (overigens goedbetaalde) werk deed. En ze heeft Churchill nog de hand geschud, wat veel mensen blijkbaar ook als een prestatie van formaat beschouwen.

Opvallend hoeveel er gepraat en geschreven kan worden over iemand over wie zo weinig nieuwswaardigs te melden valt. Jammer dat Het Parool daar ook aan meedoet.

Diederik Lohman, Amsterdam

‘De gemeente zou veel meer kunnen doen om onze mooie stad schoner te maken’

Dat daklozen de Haarlemmerbuurt peukenvrij houden is toe te juichen (Het Parool, 9 september). Maar de gemeente zou veel meer kunnen doen om onze mooie stad schoner te maken. Laatst, als onderdeel van de ‘Knowledge Mile’, heeft de gemeente veel tuintjes ingericht aan de Weesperstraat. Maar de linkerkant van die straat is vaak smerig, en de tuintjes liggen vol met papieren en andere troep. Geen wonder als je bedenkt dat vanaf het begin van de linkerkant van de straat tot aan het Weesperplein er maar één vuilnisbak is.

Frank Scimone, Amsterdam