Opinie: ‘Als je de wappies tevreden wilt houden, moet het testen makkelijker’

Eindelijk vrijheid – na bijna twee jaar binnen te hebben gezeten en afstand te hebben gehouden, mogen we eindelijk weer ons normale leven oppakken. Maar dit kan alleen als je de alom gehate coronapas hebt.

De overheid maakt geen vrienden met deze actie, want ze zet nu een gedeelte van het land, ook wel de ‘wappies’ genoemd, onder druk. De mensen die geen pas hebben, worden onder druk gezet om de vaccinatie toch te nemen, want anders mogen ze niks meer doen.

Ik begrijp wel dat de overheid wil dat meer mensen zich gaan vaccineren, maar dit is niet de manier. Zo wordt een groot gedeelte van de samenleving buitengesloten en dat kan niet. Als ze dit echt wil doorzetten en de ‘wappies’ een beetje tevreden wil houden, moet ervoor worden gezorgd dat het testen makkelijker en sneller gaat. Dan komen er ook minder demonstraties.

Thomas Rodenburg, Amstelveen

Regenboogvlag I

In Het Parool van zaterdag: ‘Het geweld tegen de regenboogvlaggen verrast Carlo van Münster niet. “Ik krijg tranen in mijn ogen over deze geweldsincidenten. Ik had gehoopt dat we verder waren als samenleving.”’

Deze alinea roept bij mij irritatie op. Carlo van Münster ontkent hiermee dat we in onze samenleving veel verder waren. De homo-emancipatie wás veel verder, maar is daarna flink afgebrokkeld. Iedereen in de stad weet hoe dat is gekomen, maar het mag niet benoemd worden omdat er anders de stempel van racisme op wordt gedrukt.

Een aantal politieke partijen wil dit gewoon niet erkennen. Ze hebben zich te diep ingegraven in hun eigen gelijk en met extreme verwijten aan anderen. De lhbtqi+-gemeenschap is daar nu het slachtoffer van en dat gaat de eerste twintig jaar niet meer veranderen.

Ton Jacobs, Amsterdam

Regenboogvlag II

Hoe mooi zou het zijn als de gemeente regenboogvlaggen op trottoirs spuit in gebieden waar regenboogvlaggen ‘nare gevolgen’ hebben?

Wilko Wieffering, Amsterdam

Lale Gül

De column van Lala Gül in Het Parool van afgelopen zaterdag, is mij uit het hart gegrepen. Ik ben het er 100 procent mee eens dat eindelijk eens het ‘beest bij de naam’ moet worden genoemd als het gaat om de daders die regenboogvlaggen verbranden, vernietigen of ramen ingooien waar ze hangen.

John van der Kroon, Purmerend

Fan van Merkel

Ik ben geen type om er idolen op na te houden. Boven mijn bed hingen geen posters van popmusici of sporthelden. En als ik er al een rangorde op nahoud, dan staan politici in de regel niet in de hoogste regionen van mijn hitlijst.

Maar nu Angela Merkel hoogstwaarschijnlijk het wereldtoneel verlaat, moet ik bekennen dat ik toch een idool heb. Wat zal ik haar missen, die onvermoeibare, intelligente, authentieke vrouw, altijd redelijk en menselijk.

Marian Grobbink, Amsterdam