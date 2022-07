Opinie: ‘Als die boeren zo van hun dieren houden moeten ze dieren beter behandelen’

Boeren heffen een blokkade op bij een distributiecentrum. Beeld ANP

De veeboeren voelen wanhoop en woede, zo worden hun acties vergoelijkt in de media.

Ik voel al zowat mijn hele leven wanhoop, woede en machteloosheid. Over hoe deze veeboeren in ons land om mogen gaan met dieren. Over hoe boeren een dier geen dier laten zijn. Over hoe varkens, kippen, koeien, eenden, kalkoenen en konijnen louter als productiemachines gebruikt worden. Over hoe jaarlijks meer dan 600 miljoen dieren lijden en gruwelijk eindigen in het slachthuis.

God, wat houden die boeren toch van hun dieren. Ze houden veel van het geld dat die dieren opbrengen. Als je echt van dieren houdt, dan respecteer je ze. Dan scheid je de koe niet van het kalf. Dan stop je kippen en konijnen niet in kooien waarin ze zich niet natuurlijk kunnen gedragen. Dan stop je een zeug niet tussen twee stangen. Dan knip je geen staarten en tanden af. Dan castreer je dieren niet zonder verdoving. Dan fok je geen kuikens met zware obesitas. Dan breng je dieren niet naar het slachthuis.

Tractors in beslag

Men vraagt zich af hoe het geweld van de boeren nog te stoppen is. Zo moeilijk is dat niet: gewoon minstens net zo hard optreden als de politie doet bij klimaatactivisten en dierenactivisten. Ik zou zeggen: neem al hun tractors in beslag en arresteer Marc van den Oever en de bestuursleden van Farmers Defence Force, voor hun opruiende taal en intimidatie. Dan is het gauw gedaan.

Neerkijken op de stadse lui en ondertussen al dat land in bezit houden en dieren slecht behandelen: wat denken de boeren wel niet? Je hoort niemand over het dierenleed dat door deze boeren veroorzaakt wordt. De echte slachtoffers worden doodgezwegen. De meeste kleine veeboeren en familiebedrijven zijn overigens verdwenen: de grote jongens zijn nu over. Een stal met meer dan 100.000 vleeskuikens is heel normaal.

Onverwachts

Het komt zogenaamd zo onverwachts. Onzin. In de Nota dierenwelzijn van 2007 belooft minister Verburg − vijf jaar na een soortgelijke belofte van minister Brinkhorst − dat in 2022 gehouden dieren hun natuurlijk gedrag kunnen uiten, daglicht krijgen, voldoende ruimte hebben en geen fysieke ingrepen ondergaan als gevolg van de wijze van het houden. Transport van slachtvee over lange afstand zou niet meer plaatsvinden en het perspectief van het dier zou leidend zijn bij de inrichting van stallen en de bedrijfsvoering. Integraal duurzame veehouderij zou de norm zijn en ingrepen als het knippen van staarten en tanden zouden tot het verleden behoren.

Dat daar nog altijd niets van terecht is gekomen is een grote schande. Maar de boeren waren hiervan wel op de hoogte. Laat boeren boos zijn op de banken, de supermarkten en de voederfabrikanten. Dat zijn de partijen die hen afhankelijk maken.

Wat zou mijn wereld er mooi uitzien zonder veeboeren. Eindelijk geen wanhoop, machteloosheid en boosheid meer over al dat gruwelijke leed dat dieren wordt aangedaan. We kunnen prima zonder veeboeren. Dat is beter voor de dieren, onze gezondheid, de natuur en het klimaat.

S. van de Werd, een dierenvriend, Amsterdam