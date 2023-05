Opinie: ‘Als de moedige monoloog van Jacob Derwig niet op 4 mei kan klinken, wanneer dan wel?’

Koninklijk Theater Carré. Beeld LEX VAN LIESHOUT/ANP Kippa

Ik was erbij, bij uitzonderlijk toneel dat alles opriep wat je van toneel mag verwachten: bewondering, ergernis, twijfel, pijn, en vragen, veel vragen.

Jacob Derwig speelde in het kader van Theater Na de Dam in een uitverkocht Carré Waar wij voor strijden, een theaterstuk geschreven door Bo Tarenskeen, naar een idee van Jaïr Stranders. Hij begint als een wat al te praatgrage presentator die het niet kan laten de ruimte in te nemen, die eigenlijk het indrukwekkende klassieke muziekensemble toekomt dat hij moet aankondigen.

Zijn monoloog lijkt de glorie van de kunsten en het recht op vrijheid te verdedigen, maar wordt steeds ongemakkelijker en niet alleen omdat die continu de prachtige muziek onderbreekt. Alle clichés van het hedendaagse populistische debat passeren na enige tijd de revue en het publiek wordt allengs onrustiger.

Schokkend keerpunt is het moment waarop violiste Liza Ferschtman door Derwig, die haar al eerder uiterst seksistisch bejegende, op haar Joodse identiteit wordt aangesproken en hij niet ophoudt te benadrukken hoe intelligent en begaafd Joden zijn.

Als het muziekensemble uiteindelijk, onder luid applaus, de zaal verlaat, ontaardt de monoloog in een ultrarechtse, antisemitische tirade, die door Derwig moedig en uiterst professioneel wordt gespeeld, in een klimaat in de zaal dat uiteindelijk uitgesproken vijandig wordt.

Durven benoemen

Het publiek hield het namelijk niet stil. Enkele tientallen bezoekers verlieten met veel misbaar de zaal: “Alle Joden zijn weg, hoor!” riep er een. Anderzijds kregen de makers van het publiek dat bleef een staande ovatie.

De meest gestelde vraag was na afloop of de avond van 4 mei geschikt is voor een dusdanig provocatieve voorstelling. Wanneer dan wel, kun je je omgekeerd ook afvragen. Ik vroeg me vooral af waar de pijn nu precies zat. Willen we op 4 mei niet horen wat we iedere dag op straat en zelfs in ons parlement horen?

Bewerkstelligt deze voorstelling niet precies dat waarvoor we allemaal strijden, namelijk het besef dat, om Primo Levi te parafraseren, dat wat er gebeurd is, nog een keer kan gebeuren? Kun je wel herdenken wat je niet durft te benoemen en moeten we niet juist veel vaker het beestje bij zijn vele namen noemen, antisemitisme, racisme, noem het maar op, en daarmee de koe bij de horens vatten?

Moet theater niet precies dat doen wat in Carré gebeurde: vorm geven aan thema’s die er werkelijk toe doen en daarin een heldere positie innemen?

Van mening verschillen

Voor mij is het antwoord op die laatste vraag het belangrijkste en dat luidt: het is van het allergrootste belang dat we stelling nemen en dat we uitspreken waar we pal voor staan. Het is inherent aan zo’n stellingname dat anderen daar anders over denken, maar het is veel schadelijker als iedereen over dit belangrijke onderwerp hetzelfde zou denken.

Laten we elkaar alsjeblieft de ruimte gunnen van mening te verschillen. En laten we trots zijn op virtuoze theatermakers die het lef hebben om die koorddans uit te voeren.

Emile Schrijver, algemeen directeur Nationaal Holocaustmuseum en Joods Cultureel Kwartier