Opinie: ‘Als code zwart wordt ingevoerd, klaag ik dit kabinet aan voor dood door schuld’

‘Bij code zwart klaag ik dit kabinet aan ’

Ik ben het eens met Karin Spaink (haar column afgelopen dinsdag). Dit kabinet weet niet van aanpakken. Slappe reactie en laksheid typeren het coronabeleid. Mijn reactie, in mijn onmacht, is: als hier code zwart moet worden ingevoerd, wil ik dit kabinet aanklagen voor dood door schuld. In een welvarend land hoeft en mag dit niet gebeuren.

Dat spoedoperaties moeten worden uitgesteld, en dat patiënten naar een buitenlands ziekenhuis moeten, is ook al een smet op onze voorzieningen. En dat getraineer, voordat de ouderen de boosterprik kunnen halen, typeert het zeer ondoortastende beleid. Maar ik ben bang dat de dierbaren van de overheid wel makkelijker aan de boosterprik kunnen komen.

Johanna Belling, Amstelveen

‘Als commerciële tak was de zorg allang failliet’

Lockdown, 2G, 3G, 1G, code zwart, modellen, vaccinaties, boosters, anderhalve meter, handhaven, wel of geen QR-code. Beargumenteerd door het Leger van Deskundigen. Het is niet meer te volgen. En de zorg? Die werkt nog steeds op dezelfde wijze als twee jaar geleden, het begin van de covidcrisis. Misschien is het niet zo efficient en effectief als dezelfde verpleegkundige wast, voedt, draait, medicatie verstrekt, praat – en – ook nog de uitvaart regelt.

Ik chargeer: het zorgpersoneel werkt keihard. Maar als de zorg een echte commerciële bedrijfstak was geweest dan was zij allang failliet gegaan. Er zijn slechts enkele deskundigen, waaronder ex-DSW-topman Chris Oomen en Amsterdam UMC-intensivist Armand Girbes, die andere werkwijzen bespreekbaar durven maken. ‘We zijn in oorlog met het virus,’ zei Hugo de Jonge.

Marcel J.W. Burm, Berkel en Rodenrijs

‘Tien jaar overheidsfalen is om gek van te worden’

De rellen in Rotterdam en elders zijn natuurlijk niet goed te praten. Waar zou die gekte en ongebreidelde woede toch vandaan komen? Tienduizenden slachtoffers van toeslagenschandalen, aardbevingsslachtoffers in Groningen, watersnoodslachtoffers in Limburg, het gebrek aan woningen voor onze kinderen, veiligheidsbedreigingen, een landelijke CO2-overdosis, een gebrek aan voldoende IC-personeel, zwalkende en onbegrijpelijke coronamaatregelen; er komt geen eind aan de lijst van overheidsfalen. Na 10 jaar Rutte zitten we op alle fronten met een overheid die niets meer voor elkaar krijgt. De falende politici gaan echter vrolijk verder of er niets is gebeurd. Het is om gek van te worden.

Fred Stammeshaus, Amsterdam

‘Waar is Sywert?’

Coronazelftesten nauwelijks meer verkrijgbaar in verband met grote vraag. Waar is Sywert als je hem nodig hebt?

David Heytze, Amsterdam

November 2021

Jongetjes van dertien, veertien, vijftien

Vernielen onze steden

Anti-vaxxers verwijzen onterecht en walgelijk

Naar het verleden

Hulpverleners, de helden van de staat

Durven straks niet meer over straat

Aan slechts een kleine groep is het te danken

Dat ik vandaag driewerf sta te janken, janken, janken…

Frans van Vuuren, Diemen