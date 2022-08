Opinie: ‘Als bedrijven geen corpsballen meer aannemen, ben je gauw van wangedrag af’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Als bedrijven geen corpsballen meer aannemen, ben je gauw van wangedrag af’

Goed dat Joris Luyendijk en Phillip Huff ons op tv uitleggen hoe de corpselite zich misdraagt, en dat hier jaarlijks ritueel over geklaagd wordt, ook in Het Parool. Het idee van het corps is toch dat ze er zich ‘voorbereiden’ op het ‘corporate’ leven. De oplossing, namelijk het niet meer aannemen van corpsballen in bedrijven, wordt echter nergens genoemd. Dit komt veel harder aan dan welke maatregel van Halsema dan ook. Als de toekomstige ‘elite’ niet meer aangenomen wordt, zal haar seksistische en homofobe gedrag snel veranderen, want nog meer dan van vrouwenhaat houdt zij van geld. En dan kunnen de bedrijven eindelijk eens laten zien wat hun mooie woorden over inclusiviteit en diversiteit in de praktijk betekenen. Waarom heeft niemand het hierover, inclusief Huff en Luyendijk?

Koen Keepers (leraar maatschappijleer), Amsterdam

‘Waarom houdt de NS vast aan het plan voor Zuid als internationaal treinstation?’

NS wil in de toekomst de trein naar Brussel met 40 minuten versnellen door de stations Breda, Noorderkempen, Berchem, en Zaventem over te slaan. Op zich een goede zaak, maar die reistijdwinst wordt grotendeels ongedaan gemaakt door de noodzakelijke overstap van Amsterdam Zuid naar het centrum. Want Zuid moet immers het internationale treinstation worden.

NS had dat plan al in de jaren negentig van de vorige eeuw en houdt daar blijkbaar nog steeds aan vast. Ik snap ook niet dat de gemeente Amsterdam daarin meegaat.

Het grootste deel van de internationale treinreizigers zijn immers mensen met een toeristisch of cultureel motief. Veel internationale zakenreizigers naar Amsterdam Zuid zullen er in verhouding niet zijn. De meeste reizigers met bestemming Amsterdam Zuid zullen bestaan uit kantoorpersoneel, studenten aan de VU of mensen die in de buurt van Zuid wonen.

Het is goed dat er gewerkt wordt aan snellere internationale treinen, maar dan wel van stadscentrum naar stadscentrum. Dan kan de trein concurreren met het vliegtuig, daar de luchthavens veelal ver van de stedelijke centra liggen en er veel tijd gemoeid is met de procedures op de luchthavens.

Fred Andrioli (tot april 1995 directeur NS Internationaal), Den Haag

‘Goedkoper leven is iets wat je moet leren, maar makkelijk haalbaar’

Goedkoper leven is iets wat je moet leren. Als je het financieel makkelijk hebt, realiseer je je niet dat je geld over de brug gooit. Recent werd ik daar weer eens mee geconfronteerd toen ik een broodmachine kocht en dus zelf brood ging bakken. Op jaarbasis bespaar ik daarmee ongeveer zevenhonderd euro in vergelijking met hetzelfde brood van ‘mijn’ warme bakker op de Zeedijk. Koop je het brood bij de supermarkten, dan is een besparing van 50 procent makkelijk haalbaar.

Broodbakken met zo’n machine gaat bijna net zo snel als koffiezetten. Behalve een forse financiële besparing is het ook nog eens gezonder, doordat je ‘rommel’ zoals zout uit het recept kunt halen en water kunt vervangen door gezonde (soja)melk.

A.H. Jacobs, Amsterdam