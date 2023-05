Opinie: ‘Alles herinnerde aan de oorlog toen ik uit mijn raam in de Plantagebuurt keek’

Joodse gedenkplaats achter de voormalige Hollandsche Schouwburg, Plantage Middenlaan 24. Beeld Stadsarchief Amsterdam

Deuren naar herinneringen openen zich bij het lezen over de Plantagebuurt, waar ik kort na de oorlog als klein meisje gewoond heb. Als kind van vluchtelingen (uit mijn geboorteland Polen naar Samarkand in Oezbekistan) wist ik al veel over de oorlog.

Wij woonden in het huis op de hoek van de Plantage Middenlaan en Plantage Kerklaan. Mijn kinderkamer keek uit op de voormalige Hollandsche Schouwburg.

Er werd mij verteld dat vandaar Joden met een bus werden weggevoerd naar de vernietigingskampen.

In het huis naast de Schouwburg woonde een gezin van twee ouders en hun twee volwassen kinderen: een roodharige tweeling, twee jongens iets jonger dan ik. Met hen ging ik naar Artis waar we een aapje ‘adopteerden’ en een naam gaven.

Vanuit ons raam op de Plantage Kerklaan keek ik uit op het bevolkingsregister. Moedige jonge mannen deden een poging om gegevens, met name met Joodse namen, te stelen en te voorkomen dat die door de Duitser eruitgehaald werden om de mensen vervolgens naar de kampen te sturen.

Enkele mannen kwamen er levend uit, andere werden door de Duitsers gevangengehouden.

Rechts in de hoek op de Plantage Middenlaan was een klooster. De nonnen probeerden de Joodse baby’s naar de Schouwburg te halen om ze over te dragen aan verzetsstrijders die de baby’s naar een onderduikadres brachten.

Na de oorlog deden zich dramatische situaties voor. Sommige ondergedoken kinderen wilden niet terug naar hun ouders of andere familieleden die de oorlog overleefd hadden.

En een paar huizen verder op de Plantage Middenlaan woonde een Joodse arts die wonder boven wonder met zijn gezin de oorlog overleefd had.

Wat er waar is van het verhaal dat een klein aantal Joden in Artis ondergedoken waren, weet ik niet.

Vóór de oorlog woonden veel Joden in de Plantagebuurt. Sommige overleefden, van anderen zijn alleen de namen bewaard.

Bronia Davidson-Rosenblatt, Amsterdam