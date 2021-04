Opinie: ‘Alleen over straat? Zo veilig is die taxi niet’

Is de taxi voor vrouwen wel echt veilig? Beeld ANP

Een maand nadat veel van mijn Instagramvrienden massaal de post ‘Text me when you get home xx’ hebben gedeeld om de (on)veiligheid van vrouwen op straat bespreekbaar te maken, lijkt het onderwerp alweer op de achtergrond te zijn geraakt. Toen ik de veiligheid van vrouwen op straat besprak met mijn vriendinnen, kwam ik erachter dat zelfs mijn oudste ‘oplossing’ niet werkt.

Natuurlijk had ik het met mijn vriendinnen over de dood van Sarah Everard in Londen, de wake en de ‘Text me when you get home xx’-post. We bespraken ook wat we allemaal hadden gedaan om onszelf veilig te voelen op straat en nare situaties die we hadden meegemaakt. In Amsterdam krijgt 51 procent van de vrouwen te maken met straatintimidatie, dus zo verwonderlijk is het niet dat we anekdote na anekdote aan elkaar vertelden.

Maar ook toen ik nog veilig in het oude nest woonde, in een dorpje in de buurt van Breda, besprak ik met mijn ouders wat ik moest doen om veilig ’s nachts de tocht van het centrum naar huis te maken. De gouden regel was: je fietst met anderen naar huis (het liefst mannelijke vrienden) en als dat geen optie is, pak je een taxi. Eerlijkheidshalve moet gezegd worden dat ik negen van de tien keer alleen naar huis fietste, ook langs de bosrand.

Neptelefoontje

Ik was niet echt bang, maar nam wel de voorzorgsmaatregelen zoals andere vrouwen dat doen: capuchon op en neptelefoontje plegen. Ik pakte eigenlijk nooit de taxi, tegen de wens van mijn ouders in. Wel klonk het altijd als een veilige oplossing: als je niet alleen naar huis wilt fietsen, stap je bij een geregistreerde rijder in de taxi die je veilig voor de deur afzet. Een goed alternatief voor angstige nachtelijke fiets- en wandeltochten toch?

Dat valt vies tegen. Veel van mijn vriendinnen met wie ik hierover sprak, hebben juist slechte ervaringen met taxichauffeurs. Want wat is uiteindelijk veiliger, in je eentje lopen of fietsen in de openbare ruimte, of bij een onbekende man de auto in stappen? Voor mijn vriendinnen is het duidelijk: liever alleen over straat. Zij zijn in situaties beland waarin de chauffeurs hen ongewenst aanraakten, zoenden of totaal een andere kant op reden om vervolgens te wijzen op hun afhankelijkheid van de chauffeur in the middle of nowhere.

Natuurlijk zijn het niet alle taxichauffeurs die deze misstanden begaan, gelukkig niet. Maar niet voor niets publiceerde Uber VS een Safety Report nadat het in 2018 drieduizend meldingen had gekregen van ongewenst seksueel gedrag (variërend van een ongewenste aanraking tot verkrachting). En Uber weet het goed te verkopen: bij ‘slechts’ 0,0003 procent van alle Uberritten is de passagier niet veilig. Of, zoals ze het ook verwoorden: in 1 op de 6 miljoen ritten vindt verkrachting plaats, in 1 van de 900.000 ritten worden intieme delen of borsten van een passagier ongewenst aangeraakt.

Een op de vijf

Hoewel dit vast geruststellend is bedoeld, werkt het voor mij averechts. Want zijn mijn kansen niet groter doordat ik een vrouw ben? Waarschijnlijk wel, want studies wijzen uit dat een op de vijf vrouwen in hun leven verkracht worden, ten opzichte van een op de 71 mannen. Je hoeft geen wiskunde te studeren om te weten dat je kans niet 1 op de 6 miljoen is, maar een stuk groter.

Het veilige alternatief voor ’s nachts alleen over straat gaan, lijkt niet veiliger. Dat de situaties waarin mijn vriendinnen verkeerden bij 0,0003 procent van alle taxiritten voorkomen (als de Amerikaanse cijfers ongeveer vergelijkbaar zijn met de Nederlandse) is geen excuus. Een vrouw hoort veilig over straat te kunnen lopen, en veilig de taxi te kunnen pakken. Het tegendeel is waar.