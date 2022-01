Opinie: ‘Alle seinen op groen voor boa’s om hoofddoek te dragen – en dat is goed nieuws’

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) tijdens een controle in de binnenstad van Den Haag. In Utrecht en Rotterdam mogen boa’s voortaan een hoofddoek of keppeltje dragen, in Amsterdam wordt die mogelijkheid onderzocht. Beeld ANP

Onlangs besloten de gemeenteraden van Utrecht en Rotterdam op initiatief van de Denk-fracties om buitengewone opsporingsambtenaren, de boa’s, niet langer te verbieden religieuze kentekenen te dragen. Dat betekent dat boa’s voortaan tijdens hun werk een hoofddoek of keppeltje kunnen opdoen. Het Amsterdamse College buigt zich op verzoek van de raad over die mogelijkheid. Die besluiten komen om een aantal reden zeer gelegen.

Zo moeten boa’s het bij de handhaving niet hebben van het uitschrijven van bonnen maar van een goede verstandhouding met de buurtbewoners. Als boa’s voor de bewoners benaderbaar en aanspreekbaar zijn, wordt naleving van de voorschriften bevorderd. Daarom moeten de bewoners zich in hun boa’s kunnen herkennen. In diverse wijken bevordert het dragen van religieuze kenmerken die herkenning.

In dat verband is van belang dat steeds meer Nederlandse gemeenten superdivers worden. Dat betekent dat de meerderheid van de inwoners in die gemeenten bestaat uit Nederlanders met een migratieachtergrond, die doorgaans religieuzer zijn dan Nederlanders zonder migratieachtergrond. Rotterdam en Amsterdam zijn inmiddels al superdivers en andere grote steden zullen weldra volgen. Ook middelgrote gemeenten en voorsteden zijn op termijn aan de beurt. Het is belangrijk dat die ontwikkeling wordt weerspiegeld in het boa-personeelsbestand.

Vacatures vervullen

Om de handhaving in de gemeenten op peil te houden zijn daarnaast voldoende boa’s nodig. De krapte op de arbeidsmarkt neemt alsmaar toe, dus zal het steeds moeilijker worden om de vacatures te vervullen. Het nieuwe kabinet heeft een miljard euro gereserveerd voor het versterken van de veiligheid. Burgemeesters willen dat geld graag inzetten om meer boa’s aan te stellen, waardoor de vraag alleen maar zal toenemen. Door toe te laten dat boa’s religieuze kentekenen mogen dragen, kan worden geworven onder diegenen die het belangrijk vinden om ook tijdens hun werk uiting te geven aan hun godsdienstige overtuiging. Door de functie van boa voor leden van deze groep open te stellen zal hun arbeidsmarktparticipatie bovendien toenemen.

Tenslotte heeft het Hof van Justitie op 15 juli jl. een uitspraak gedaan over een door de werkgever aan de werknemers opgelegd verbod op het dragen van religieuze kentekenen. De vraag was of zo’n verbod in overeenstemming is met de antidiscriminatierichtlijn van de EU. Volgens het Hof is aan de werkgevers om te bepalen of het dragen van religieuze uitingen door de werknemers al dan niet is toegestaan. Nu de gemeenten de werkgevers zijn van de boa’s, staat het hen dus vrij de beperkingen op het dragen van religieuze kentekenen af te schaffen.

Bovendien heeft het Hof in de uitspraak van 15 juli duidelijk gemaakt dat werkgevers die wel restricties hanteren op het dragen van religieuze kentekenen dat alleen mogen doen als daarvoor een reële noodzaak bestaat. Daarbij moet het dan gaan om een ondermijning van de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door het afhaken van klanten of spanningen op de werkvloer. De werkgever zal het bestaan van die noodzaak zelf met bewijs moeten aantonen.

Ook andere gemeentes

Dat betekent dat behalve de drie genoemde steden, ook andere gemeenten verplicht zijn na te gaan of de geldende restricties voor boa’s voortkomen uit een reële noodzaak en, als dat niet het geval is, deze moeten wegnemen. Bovendien kunnen boa’s in die gemeenten zelf ook het initiatief nemen. Zij hoeven hun werkgever alleen maar mee te delen dat zij het voornemen hebben een hoofddoek te gaan dragen, tenzij deze met bewijs kan aantonen dat de handhaving hierdoor zal worden ondermijnd.

In Den Haag is niet iedereen blij met deze ontwikkeling. Zo nam de Tweede Kamer op 14 december verleden jaar een motie van de leden Helder en Markuszower (PVV) aan waarin de regering wordt gevraagd het dragen van een hoofddoek door boa’s te verbieden. Scheidend minister Grapperhaus gaf aan dat zijn departement gaat onderzoeken of zo’n verbod opportuun is. Maar het is niet aan de landelijke politiek om hierover een beslissing te nemen. Het EU-Hof heeft aangegeven dat werkgevers, dus de gemeenten, op grond van de EU-antidiscriminatierichtlijn hierover het laatste woord hebben. Nu de EU-richtlijn een hogere status heeft dan Nederlandse voorschriften, is het de wetgever niet toegestaan om het dragen van religieuze kentekenen door boa’s te verbieden. Haagse politici hebben in deze kwestie dus het nakijken.