Opinie: ‘Alle inspraak over de aanpak van de Javastraat blijkt overbodig’

Beeld Vincent Spiering

‘Alle inspraak over de aanpak van de Javastraat blijkt overbodig’

Twee jaar geleden meldde het stadsdeel dat in de Javastraat gehandhaafd ging worden op het regelmatige foutparkeren. Van die beloofde handhaving was weinig te merken. Vervolgens kwamen buurtvergaderingen om de gevaarlijke Javastraat te verbeteren. In de inspraak kwam éénrichtingsverkeer voor de auto’s het meest naar voren. Ook de winkeliers wilden dat, voor de hele Javastraat, maar het stadsdeel wilde hooguit de helft van de straat eenrichtingsverkeer maken. In de andere helft zou de hinder van het dubbelparkeren niet groot genoeg zijn.

Blijkbaar wil het stadsdeel geen verandering in de Javastraat. Waarom dan die inspraak? Nu wordt de spoortunnel naar de Javastraat weer afgesloten voor autoverkeer. Met de herbestrating was die al weken dicht. Maar nu wil het stadsdeel onderzoeken wat de gevolgen zijn. Opmerkelijk.

Nu beperkt het stadsdeel zich tot éénrichtingsverkeer in de spoortunnel, alle inspraak over de aanpak van de Javastraat blijkt overbodig. Bij de eerdere afsluiting van de spoortunnel kwamen geen klachten, roept de stadsdeelbestuurder. In de inspraakbijeenkomst hoorde je andere geluiden. De verkeerschaos was tijdens de spoortunnelafsluiting minder, maar niet verdwenen. Waarom worden voorstellen als éénrichtingsverkeer afgewezen en blijft de ingreep beperkt tot de spoortunnel?

Roland Haffmans, Amsterdam

‘Reclame is slechts reclame’

In zijn ingezonden brief beklaagt Ton Jacobs zich over topsporters die reclame maken voor niet bij topsport passende producten. Steen des aanstoots is thans Max Verstappen, die het ultieme suikerdrankje Red Bull aanprijst.

Jacobs vergeet dat we anno nu leven. In het internettijdperk zijn consumenten behoorlijk kritisch en kunnen ze goed de verschillende info beoordelen. Anno nu weet iedereen dat reclame ‘slechts’ reclame is en dat de aanprijzer daar meestal fors voor betaald krijgt. Eigenlijk is het eerder lach- dan ergerniswekkend. Mocht de ergernis te veel worden: een consumentenboycot is zo georganiseerd.

Anne Rácz, Enschede

‘Ieder zijn zin en ik mijn rust’

In Het Hoogste Woord van 22 augustus schrijft Leon Koop een cynisch stuk over adultsonlyhotels waar ‘kinderen eenvoudigweg worden verboden’. Wat is het probleem? Hij heeft het over ‘kinderhaters’, ‘een stel grijze muizen’. Al mijn hele leven wil ik geen kinderen. Het lijkt erop dat kinderen tegenwoordig heilig zijn. Ze mogen vrijelijk in een restaurant rondrennen, lawaai aan tafel maken, schreeuwend en krijsend door een café rennen terwijl de ouders ongestoord en ongeïnteresseerd hun Aperol Spritz nuttigen. Deze herrie moet ik mij laten welgevallen ‘omdat het kinderen zijn’? Nee. Daarom boek ik een adults only en kunnen ouders met kinderen gerust naar een andere vakantielocatie gaan. Ieder zijn zin en ik mijn rust.

Jeroen van Bergen, Amsterdam

‘Gelukkig heeft de beste ploeg gewonnen, en dat was Engeland niet’

Meestal lees ik de column van Spaan met plezier. Maar die van maandag was, geen voldoende, hoogstens een 5.

Dat het eruit sturen van Paralluelo tot een uitsluiting had moeten leiden, en dat dat niet gebeurde, en dat dat het voetbal tekort deed, meent hij dat nu echt? Het was juist een beslissing die het voetbal goeddeed – dat de wet werd overtreden, de wet, die hard is, dat was misschien het probleem. Dit gebeuren pleit ervoor wat regels te veranderen: voetbal moet ook tijdstraf invoeren, en nog zo wat.

Ook sneu dat Spaan vergat dat de penalty overgenomen had moeten worden.

Gelukkig heeft de beste ploeg gewonnen, en dat was niet Engeland.

Hans van den Berg, Vleuten