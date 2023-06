Opinie: ‘Albert Heijn op het Museumplein is een verkapte horecatent’

‘Leveren lukt de Albert Heijn heel goed, maar hoe zit het nou met het opruimen achteraf?’ Beeld ANP/Ramon van Flymen

Vorige zomer stuurde ik een mail naar stadsdeel Zuid met een zestal aandachtspunten voor het Museumplein: vuilnis op het plein, reiniging, fietsen over het plein, gebrekkige handhaving, weinig openbare voorzieningen (zoals wc’s) en de algehele uitstraling. In een latere mail meldde ik de rattenplaag op en rond het plein.

Inmiddels, een jaar verder, is de algehele situatie niet veranderd, nee zelfs verergerd, doordat mensen statiegeldblikjes verzamelen en vuilnisbakken opentrekken. Ratten, duiven en meeuwen hebben daarna vrij spel. Vergelijkbare taferelen spelen zich ook af op andere drukbezochte, toeristische pleinen in de stad, vaak met in het hart een filiaal van de Albert Heijn.

Dorre vlakte met afval

Het Museumplein is medio juni 2023 verworden tot een dorre, winderige vlakte, met een lege vijver, waar alles vies is en waar alles plakt. En waar overal afval rondzwerft. Bezoekers laten hun etenswaar soms liggen en vuil trekt nog meer vuil aan. Leveren lukt de AH heel goed, maar hoe zit het nou met het opruimen achteraf?

Is het alleen de taak van de gemeente om dit plein schoon te houden? Nee, zeker niet. Het is hoog tijd dat deze Albert Heijn eindelijk verantwoordelijkheid neemt voor het schoonhouden van het Museumplein, immers: de vervuiler betaalt! In dit geval is dat dus onze ‘hofleverancier’.

Supermarkt voor de toerist

De AH Museumplein is inmiddels meer een supermarkt voor de toerist dan voor de bewoner. Allerlei producten to go, in gratis grote plastic verpakkingen, gekoeld bier: met mooie dagen lijkt het één grote horecaonderneming, maar dan zonder horecavergunning.

Het plein raakt vervuild met zwerfafval en de bewoners, ondernemers en bezoekers van de buurt zijn er uiteindelijk de dupe van. De bewoner koopt een plastic tasje en een duurzaam zakje voor de groenten, maar de toerist krijgt alle producten gratis verpakt in plastic met een – eerst plastic, nu héél duurzaam – houten bestekje. Alles gratis!

Zwaardere schoonmaakplicht

De 25-meterregel die ondernemers verplicht hun nabije omgeving schoon te houden binnen een straal van 25 meter, zoals neergelegd in artikel 2.13 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer, wordt niet in acht genomen. Ook wordt er niet op gehandhaafd. De AH Museumplein zou in een veel grotere straal, namelijk ook boven de winkel op het maaiveld, een veel zwaardere schoonmaakplicht moeten hebben.

Het gekoelde bier en de wijn die de supermarkt verkoopt is bovendien gericht op directe consumptie ter plekke, terwijl nota bene een alcoholverbod op het Museumplein geldt. De horeca is streng gereguleerd, maar de AH heerst en verdeelt op het plein – zonder horecavergunning.

Niemand die handhaaft of de AH op zijn verantwoordelijkheid wijst. En de AH? Die groeit duurzaam, aldus het Duurzaamheidsverslag 2022 van de grootgrutter. En die deed bij monde van een manager in een eerder buurtoverleg de duidelijke uitspraak: voor wat er met hun spullen buiten gebeurt ‘achten zij zich niet verantwoordelijk’.

Dat is het lekkere van Albert Heijn!

Annemieke Bieringa, Amsterdam