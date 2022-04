Opinie: ‘Albert Heijn en Jumbo krijgen kans om hun bijna monopoliepositie in de stad te versterken’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Van wiens geld betaalt de Belastingdienst die boete wegens discriminatie?’

De Belastingdienst moet een boete betalen wegens discriminerend optreden. Van wiens geld betalen zij die boete? Van ons belastinggeld? Worden wij gestraft voor het foute handelen van de Belastingdienst? Misschien zou de leiding ontslagen kunnen worden wegens incompetentie, of het salaris van de leiding wordt voor een jaar teruggebracht tot het minimuminkomen.

Wessel Oncke, Landsmeer

‘Beelddenkers bestaan niet’

Het artikel Geef de leerkracht de regie terug in het leerproces van een kind (Het Hoogste Woord, donderdag 7 april) is nergens op gebaseerd. De stelling dat ‘20 procent van de leerlingen op een andere manier denkt’, lijkt mij uit de lucht gegrepen, evenals het principe van de ‘beelddenker’.

Mevrouw Esmeijer benadrukt de verschillen tussen leerlingen. Onze hersenen verwerken echter op min of meer dezelfde manier informatie; zoals wij ook allemaal op ongeveer dezelfde manier voedsel verteren. We beschikken over een auditief en een visueel werkgeheugen (woorden en beelden). Belangrijke informatie die we regelmatig herhalen, slaan we op in ons langetermijngeheugen. Zo leren wij.

Er zijn wel uitzonderingen, zoals mensen met aphantasia, die zich geen beelden voor de geest kunnen halen: ‘niet-beelddenkers’. Die bestaan wel. Er is één groot probleem in het Nederlandse onderwijs: het lerarentekort. Mevrouw Esmeijer kan een bijdrage leveren door zich aan te melden als zij-instromer.

Jan Tishauser, Bolsward

‘Albert Heijn en Jumbo krijgen kans om hun bijna monopoliepositie in de stad te versterken’

De gemeente Amsterdam wierp een forse drempel op voor de flitsbezorgers van onder andere Gorilla’s. Heel jammer, want nu zien we dat Albert Heijn en Jumbo alle kans krijgen en hun bijna monopoliepositie in de stad te kunnen versterken. De gemeente had dat, net zoals elke Amsterdammer met een matige intelligentie, kunnen voorzien. Het resultaat is dat er nauwelijks concurrentie is en de Amsterdammers dus onnodig veel geld betalen voor hun boodschappen.

Tom Heijnen, Amsterdam

‘Er zit vast een addertje onder het groene staal van Tata Steel’

Pagina 7, Het Parool van dinsdag: Tata Steel wil ‘groen staal’ produceren. Wat mij betreft had die hele zeswoordige zin tussen aanhalingstekens gemogen. Het klinkt als een zin uit De Speld. Een greep uit het archief van Het Parool. Onderzoek RIVM: Tata Steel stoot meer uit dan het rapporteert (21/1), RIVM: Omwonenden Tata Steel blootgesteld aan veel schadelijke stoffen (2/9/21). Ik ben benieuwd naar het nieuwe staal, maar er zit vast een addertje onder het groen.

Just Pallandt, Amsterdam