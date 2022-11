Opinie: ‘Al die zorgen om de veronderstelde moordzucht van de wolf zijn onnodig en bovendien hypocriet’

De wolf is vrijwel niet gevaarlijk voor de mens. Beeld Getty Images/EyeEm

Aan het einde van de 19de eeuw werd de wolf uit ons land verjaagd. Mensen zagen het dier als bedreiging of concurrent. Wolven werden daarom opgejaagd en afgeschoten. Met de terugkeer van het dier komt ditzelfde sentiment weer terug. De wolf zou agressief en gevaarlijk zijn, moorden. Maar is de wolf dit allemaal echt, of moeten we eerst eens een kritische blik in de spiegel werpen?

We hebben last van het ‘roodkapjesyndroom’, een irrationele angst voor de wolf. Deze angst wordt gevoed door de verhalen die al generaties lang worden (door)verteld in onze samenleving, zoals Roodkapje, De wolf en de zeven geitjes, De drie biggetjes en menig andere populaire serie of film. De wolf is vaak de slechterik of de vijand. Het dier wordt als sluw, gewelddadig en gevaarlijk weggezet. Maar de wolf is niet gevaarlijk voor de mens. Volgens BIJ12, een uitvoeringsorganisatie voor provincies, is het risico om als mens gebeten te worden door een wolf verwaarloosbaar klein. ‘Het grootste risico vormen wolven die nauwelijks tot geen natuurlijke schuwheid voor mensen (meer) bezitten en positief geconditioneerd zijn op mensen om daar voedsel te verkrijgen.’

Dode schapen

Een andere opmerkelijke, veelvoorkomende zorg: landbouwdieren zouden gevaar kunnen lopen. Uit onderzoek door de universiteit van Wageningen, komt naar voren dat preventieve maatregelen, zoals het gebruik van schrikdraad rondom weides, goed werkt om de wolf bij landbouwdieren weg te houden.

Wie is nou de echte moordenaar?

Laten we eerlijk zijn, als het gaat om wie het meeste leed onder veedieren veroorzaakt… De wolf heeft in 2021 in Nederland 227 schapen en 4 kalveren gedood. De mens daarentegen heeft in datzelfde jaar 672.400 schapen en 1.548.600 kalveren gedood. De hoeveelheid vee die de wolf aanvalt, is niet te vergelijken met de hoeveelheid vee die we dagelijks naar de slacht sturen voor onze eigen consumptie . Daarmee is de selectieve verontwaardiging over de wolf die veedieren aanvalt, op zijn minst hypocriet. Het doden van (vee)dieren is kennelijk enkel acceptabel als het de mens dient.

De conclusie die ik zou trekken als ik een stuk vee was, is dat ik meer moet uitkijken voor de mens dan voor de wolf. Wat betreft veehouders, die kunnen concluderen dat ze hun vee kunnen beschermen tegen de wolf. Voor wie zich dan nog zorgen maakt om de veedieren, heb ik nog een goede tip: misschien moet je de dieren waar je zo veel om geeft, niet meer opeten. Dat is pas diervriendelijk.

Xenia Minnaert, Voorzitter PINK! (Jongeren van de Partij voor de Dieren), Amersfoort