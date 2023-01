Opinie: ‘Ajax is ver verwijderd van de spelvreugde die je op de pleintjes en bij de mini’s ziet’

Beeld Vincent Spiering

Waar is het plezier, Ajax?

Ik dacht niet dat ik het ooit zou menen, maar ik stond zaterdagochtend om 08.30 uur in de kou en stromende regen naar mijn zoon van 7 bij de mini’s van WVHEDW te kijken. Hij won met zijn Barcelona met 11-10 van Bayern. Ik heb mij echt en oprecht daar meer vermaakt dan in de Arena ’s avonds. De strijd en vreugde bij die kleintjes zag ik absoluut niet bij Ajax 1. Het doet allemaal verkrampt aan. Zoals Marco van Basten zegt: “Je zit op voetbal omdat je het leuk vindt, toch?” En wat staat er onder het beeld van Cruijff in Barcelona? ‘Ga lekker spelen en geniet!’ Onze club is ver verwijderd van de spelvreugde van de pleintjes en mini’s.

Hendrik Jan de Mari, Amsterdam

Dik zijn is niet automatisch ongezond

Wat een verfrissend artikel van Roderick Voordouw. Men gaat er bij voorbaat al van uit dat dik zijn automatisch een ongezonde leefstijl met zich meebrengt. Ja, ook ik ben dik, echter ik sport dagelijks een uur, eet biologisch. Ik haal mijn producten rechtstreeks van de boer, doe dit al jaren. Rook niet, drink nauwelijks, gebruik geen suiker, nauwelijks vet. Drink geen frisdrank maar koffie, melk, thee en water. Gezond cholesterol en geen diabetes mellitus. Helaas heb ik wel een beperking. Het is wel belangrijk dat ik blijf sporten en dat doe ik dagelijks. Ik kom nauwelijks bij artsen, dus zo ongezond ben ik niet. Dik zijn hoeft niet per se ongezond te zijn. Ook dat mag weleens gezegd worden.

Nel van Rootzelaar, Amsterdam

Aandacht voor de kwetsbare ondernemers

Eindelijk eens een artikel dat aandacht schenkt aan een ándere groep dan de ‘kwetsbaren’: namelijk de groep van ondernemers en vrijeberoepers waar ook ik toe behoorde. Het merendeel hiervan heeft geen pensioenpot die veilig is weggezet in een pensioenfonds. En met veilig bedoel ik: niet geraakt door belastingregeltjes die deze ‘vermogenden’ moeten aanpakken voor meer ‘eerlijkheid’. Onze beleidsmakers, allen ambtenaren met een onaantastbare pensioenpot, maken het opbouwen van een eigen oudedagsvoorziening haast onmogelijk. Want dit vermogen moet, als het aan hen ligt, zo snel mogelijk slinken. Over ‘eerlijk’ gesproken...

Rob Trietsch, Zuidoostbeemster

Laten we koffersjouwers gewoon bagagemedewerkers noemen

Het valt me op dat in alle media die berichten over de arbeidsomstandigheden bij de verschillende afhandelaars op Schiphol geschreven wordt over koffersjouwers. Zelfs koffergooiers heb ik in serieuze berichtgeving voorbij zien komen. Ik stoor me hier mateloos aan, we spreken hier over goed opgeleide en hardwerkende vrouwen en mannen, die dagelijks bezig zijn met onze veiligheid en ervoor zorgen dat wij zorgeloos op reis kunnen. Laten we ze met het respect dat ze verdienen behandelen en ze juist benoemen, dus bagage- of platformmedewerkers.

Onno Hompe, Amstelveen

Hulde voor de tramconductrice

Dit weekend troffen onze jarige kleuter en haar vriendinnen de leukste tramconductrice van de stad. Op een stampvolle lijn 2 liet zij het voltallige gezelschap haltes omroepen in haar cabine terwijl ze in vloeiend Engels toeristen de juiste uitspraak van de Amsterdamse staten leerde. Wat knap om op zo’n drukke en regenachtige dag zo veel vrolijkheid uitstralen. Hulde aan deze tramconductrice!

Amber Doets, Amsterdam