Opinie: ‘Ajax, ik betaal mijn seizoenkaart met geld, niet met mijn data’

Fans op de tribune tijdens een open dag van Ajax vóór coronatijd. Beeld ANP

Op dinsdag 15 juni ontvingen alle seizoenkaarthouders van Ajax eindelijk het verlossende mailtje: wij mogen verlengen!

Een datum waar ik met smart naar uitkeek. Een datum waarop, mede door de huidige situatie rond Covid-19, perspectief werd geboden om onze helden weer in levenden lijve te mogen aanschouwen.

Echter werd in de mail zelf een belangrijk onderdeel weggelaten, er werd alleen naar gelinkt. De seizoenkaart wordt niet langer hardcopy uitgegeven maar wordt vervangen door de Ajax-app.

Gezien de huidige situatie snap ik die keuze, voor nu. Echter, de cijfers laten een dalende lijn zien, dus de kans is groot dat de maatregelen die deze keuze verklaren binnen afzienbare tijd niet meer gelden. Er is dan dus ook niet langer een noodzaak om te allen tijde te weten wie zich in het stadion bevinden, wat met de app wel het geval is.

Daarnaast vind ik het een erg vreemde keuze om te kiezen voor een app en niet langer voor een fysieke kaart. Ajax stelt dat er op een zorgvuldige manier met mijn gegevens zal worden omgegaan en dat deze alleen gedeeld zullen worden met betrouwbare partners. Een van deze partners is Google Analytics. Hoezo betrouwbaar?

Ook heeft er in het verleden een partnerschap bestaan tussen Huawei en Ajax. Kan iemand mij bevestigen dat er geen achterdeurtje is gebouwd ergens in de software? Dat was bij KPN namelijk wel het geval. Ik betaal voor een seizoenkaart met geld, niet met mijn data.

Het is voor mij belangrijk om een seizoenkaart fysiek in handen te hebben, zodat ik elke keer het geluksmoment kan voelen dat het weer wedstrijddag is!

De noodzaak van schermen en in het bijzonder de smartphone is mij duidelijk in de huidige tijd en samenleving. En wat een geluk dat ik nu leef, aangezien er veel meer kan dan voorheen, mede door deze technologie. Maar ik wil er niet afhankelijk van zijn – en al helemaal niet voor voetbal.

Ik kies er bewust voor om fysiek naar de wedstrijden te gaan en deze niet te volgen via een scherm. Voor de sfeer, voor de passie en vanwege de clubliefde. En daar hoort wat mij betreft een fysieke kaart bij.

Bob Scheper uit Amsterdam is sinds 2018-2019 Ajax-seizoenkaarthouder.