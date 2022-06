Opinie: ‘Ajax en Unibet hebben al één ding gemeen: ze willen allebei dirty cash’

'Ajax en Unibet hebben één ding alvast gemeen: ze willen allebei dirty cash.' Beeld Photo Ajax / Bastiaan Heus

“Online kansspelaanbieders vullen hun zorgplicht voor spelers nog onvoldoende in. Als zij hun verantwoordelijkheid niet snel nemen ligt overheidsingrijpen voor de hand.” Dat zei René Jansen, voorzitter van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, tijdens de jaarlijkse Gaming in Holland Conference op maandag 20 juni jl. We weten inmiddels dat online aanbieders hun spelers níet beschermen en dat veilig gokken niet bestaat.

Iedereen begrijpt waarom de gokbaron zijn klanten door laat gokken totdat hun geld op is: die verdient immers het meeste geld aan risico-en probleemspelers. Je hoeft geen Einstein te zijn om dat te snappen. Er wordt nu gekeken of gokreclames aan banden gelegd kunnen worden, maar pas op, beste mensen, de goklobby is machtig en de gokbaron niet voor een gat te vangen.

Afgelopen dinsdag stonden ze nog net niet tongzoenend met elkaar op de foto om hun commercieel partnership te beklinken: Ajax en Unibet. Eén ding hebben ze alvast gemeen: ‘Dirty cash I want you, dirty cash I need you, ooh. Money talks.’

Hoe zou dat gegaan zijn in de boardroom van Ajax? Ik doe zomaar een gok.

“Beste mensen, ik open de vergadering met geweldig nieuws: Unibet wil met ons in zee!”

“Een makkie!” klinkt het glunderend.

“De helft van onze spelers gokt toch al als een malle, dit is een match made in heaven. Daarbij, online gokken is in onze markt enorm populair, kijk maar naar alle reclames met oud-voetballers. En dit kan echt geen kwaad, mensen, sportsbetting is niet echt gokken, dat heeft de responsible gaming manager van Unibet zelf gezegd. Hele studentenhuizen doen het, die krijgen er een heel positief en fijn gevoel van. Wij kunnen als gerespecteerde en maatschappelijk betrokken voetbalclub niet achterblijven! Alle Nederlandse topclubs hebben inmiddels een gokboer als sponsor.”

Het zindert in de boardroom van Ajax.

“En niet onbelangrijk, Unibet is een voorloper op het gebied van verantwoord spelen! Ze hebben een speciaal systeem, het Player Safety Early Detection System, dat in een vroeg stadium schadelijk gokgedrag signaleert.”

“Oh, wat handig, kan mijn cokedealer dat ook installeren?!” Een lachsalvo stijgt op, ze zijn niet meer te houden.

“Even serieus allemaal, we moeten natuurlijk geen gezeik krijgen over deze lucratieve deal. We gaan ons met Unibet daarom inzetten voor preventie, matchfixing, mentale gezondheid en verantwoord spelen. Met andere woorden: maatschappelijke projecten.”

Doodse stilte in de bestuurskamer.

“Gaat er iemand controleren dan? Want dat zie ik niet zo zitten, die projecten.”

“Nee, wij ook niet.”

“Rustig maar, dat zal wel loslopen. Gokbaronnen kunnen ongestoord hun gang gaan, dat is een publiek geheim. Dat preventieverhaal is een wassen neus, geen hond die toezicht houdt. Als we een paar spotjes opnemen met Sjakie Swart die wat onbenulligs kakelt is het al genoeg. Iemand nog iets voor de rondvraag, nee? Dan sluit ik de vergadering! Kom maar door met de champagne, enne, wie stuurt er een dickpic naar de HR-afdeling om het te vieren?!”

Den Haag, jullie hadden al lang moeten ingrijpen en dit soort deals moeten verbieden. Wie heeft hier nou boter op zijn hoofd!

Jessica Broekhuis zelfstandig verslavingscounselor, trainer en docent, oprichter van de STOP Foundation en auteur van STOP - het verdriet van een verslaving