Opinie: ‘Airco, elektrisch poetsen, cremeren: allemaal energieverspilling’

Beeld Getty Images/EyeEm

Ajaxshirts

Een eerste blik op de voorkant van het nieuwe Ajaxshirt stemde me positief. Niks tegen het oude logo, maar ik ben opgegroeid met het nieuwe logo en was dus blij hem weer terug te zien op het thuisshirt. Toen ik de achterkant van het shirt zag, schrok ik wel even. De gouden bedrukking maakt een wat proleterige/ Feyenoordachtige indruk. Daarnaast maakt de extra sponsor op de achterkant het shirt veel te druk. Hou het klassiek a.u.b., maar dan wel met het nieuwe logo.

Wiggert Vlietstra, Amsterdam

Energieverspilling

Nederland is in de ban van een energiecrisis die vooral in de winter kan zorgen voor grote problemen. Blijkbaar hebben we moeite om ons aan te passen. Als je door de stad loopt, zie je in winkels de airco aanstaan voor verkoeling met de deuren wagenwijd open. In de winter zie je hetzelfde, de airco staat dan uit, maar de verwarming staat aan. Pure energieverspilling. Nog erger zijn de terrasverwarmers.

Als je ’s nachts landt op Schiphol dan zie je ontzettend veel verlichting, dat is pure verspilling. In diezelfde nacht zie je verlichte etalages en televisie- en reclameschermen die nog aanstaan terwijl de straten verlaten zijn. Pure energieverspilling!

Denk ook eens aan de in Nederland aanwezige miljoenen elektrische tandenborstels, de lampjes bij apparaten die nooit uitgaan. Of de misschien wel 30 miljoen internetrouters en mediaboxen die ook aanstaan als we slapen of niet thuis zijn. Pure energieverspilling!

Bij een doorsneecrematie wordt 60 kubieke meter gas verstookt. Na 25 crematies is er evenveel gas verstookt als een normaal huishouden in één heel jaar doet. Met zo’n 100.000 crematies per jaar is het gasverbruik en de bijhorende CO 2 -uitstoot enorm. Ook dit is pure energieverspilling! Begraven is een betere optie.

Ton Jacobs, Amsterdam

Spaar de ganzen

De halve en hele leugens van de boerenlobby hebben tot doel om twijfel te zaaien over de noodzakelijke maatregelen om de veestapel te verminderen. Zo beweerde briefschrijver (en tuinder) Henk Schaefers in Het Parool dat acht ganzen evenveel gras eten als één koe. Een onwaarschijnlijk verhaal. Een gans weegt gemiddeld zo’n 2,5 kilo en een koe 750 kilo, dus 300 maal zoveel.

De gans hoeft daarnaast meestal alleen zichzelf te voeden; de koe moet dag in, dag uit ook nog eens 27 kilo melk produceren, dus ruim 10 maal het gewicht van een gans. Vandaar dat de voor de melkproductie doorgefokte koe 50 kilo gras per dag eet. Een gans eet 500 gram, dus 100 maal minder.

Het betoog van Schaefers om eerst maar eens de vervuilende ganzen af te schieten en de boeren met rust te laten, is gebaseerd op evidente en controleerbare onzin. Helaas behoren dit soort drogredeneringen inmiddels tot het standaard arsenaal van de boerenlobby.

Hans Baaij, Amsterdam