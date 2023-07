Opinie: ‘AI heeft geen eigen mind en is geen natuurkracht buiten onszelf’

Beeld REUTERS/Florence Lo

De media en het publiek raken steeds meer in de ban van AI-superintelligentie. Dat is hypothetische kunstmatige intelligentie (AI) die de mens op elk vlak zou kunnen overstijgen. Het sciencefiction-idee dat AI de mensheid hiermee zal verwoesten, is met de komst van taalmodellen als ChatGPT springlevend. Maar deze focus leidt ons af van de actuele gevaren en daadwerkelijke ethische uitdagingen die voor ons liggen.

Talloze documentaires en sci-fi Hollywoodfilms schetsen een toekomstbeeld waarin AI bewustzijn krijgt en zich plotseling tegen de mensheid keert. Dit beeld is inmiddels zo dominant geworden dat het ook ons denken over kunstmatige intelligentie beheerst.

Superintelligentie verwijst naar een hypothetische vorm van kunstmatige intelligentie die aanzienlijk slimmer en bekwamer is dan de meest intelligente mens op elk relevant gebied, zoals wetenschap, wiskunde, kunst, techniek, psychologie en sociale vaardigheden. Een superintelligente AI zou in staat zijn om taken uit te voeren en kennis te vergaren die verder gaat dan wat mensen kunnen bereiken. Het idee van superintelligentie boezemt de samenleving angst in.

Feitelijke onjuistheden

Techbedrijven spelen daar een belangrijke rol in. Zij gebruiken die angst en het concept van ‘superintelligentie’ als marketinginstrument. Een voorbeeld hiervan is de brief die onlangs gepubliceerd werd door het Future of Life Institute. Deze stelt voor om een pauze van zes maanden in te lassen op het trainen van AI-systemen krachtiger dan taalmodel GPT-4. De brief bevat zinnige overwegingen, maar is ook een manier om GPT-4 te promoten en de samenleving afhankelijk te maken van AI-bovenbazen die hun systemen al dan niet pauzeren.

AI-experts zoals Emily M. Bender en Timnit Gebru distantiëren zich van de brief vanwege feitelijke onjuistheden. Ook zij vrezen dat het narratief van een ‘allesverwoestende superintelligentie’ misleidende AI-hypes aanwakkert die beleidsmakers op het verkeerde been zal zetten. Zo spreekt de brief over ‘nonhuman minds that might eventually outsmart, obsolete and replace us’.

Maar AI is geen mind en het is geen natuurkracht die buiten onszelf staat. Dit soort beelden versterken het sci-fi-narratief. Dat is aantrekkelijk, omdat het spectaculair is en het probleem zodanig groot en abstract maakt, dat het onoplosbaar lijkt voor de alledaagse mens. Daarmee wordt het probleem buiten onszelf geplaatst.

Toenemende machtsconcentratie

Een van die daadwerkelijke gevaren is de toenemende machtsconcentratie van techbedrijven, die leidt tot manipulatie, surveillance-kapitalisme, data-monopoly’s en oneerlijke concurrentie. Massasurveillance met behulp van AI is ook een groot risico. In China wordt AI gebruikt om de Oeigoeren te onderdrukken en in Iran worden vrouwen die op straat geen hijab dragen met behulp van AI opgespoord.

Verder kan AI bestaande ongelijkheden versterken, omdat het getraind wordt met data waarin maatschappelijke verschillen zijn ingebakken. En ook omdat de technologie het voordeel biedt aan juist degenen die al toegang hebben tot de nieuwste technologieën.

Een ander belangrijk gevaar is dat met de huidige golf van generatieve AI-software als ChatGPT en Midjourney nepteksten, nepafbeeldingen en nepvideo’s gecreëerd kunnen worden die niet van echt zijn te onderscheiden. Deze worden ingezet om desinformatie te verspreiden, wat de democratie kan ondermijnen.

Culturele homogenisering

Daarnaast zorgen deze programma’s voor ‘culturele homogenisering’. Steeds meer teksten, beelden en muzieknummers worden gemaakt met dezelfde AI-programma’s. Omdat deze programma’s een statistische echoput zijn van reeds bestaande content, begint alle content steeds meer op elkaar te lijken. Ook moeten we onze ogen niet sluiten voor het feit dat steeds meer beslissingen worden genomen door AI-systemen die niet volledig worden begrepen. Inmiddels zijn daar meer dan genoeg voorbeelden van, ook in Nederland.

AI is dus geen sciencefiction, maar een alledaagse realiteit waarbij problemen, gevaren en ethische uitdagingen ontstaan die vele malen urgenter zijn dan het verre toekomstbeeld van een vermeende superintelligentie. Niet de superintelligentie van computers zou ons angst in moeten boezemen, maar ons enthousiasme om een vorm van intelligentie in AI te gieten die schade toebrengt aan mens en samenleving.

Jarno Duursma is onafhankelijk tech-expert. Siri Beerends is socioloog en doet onderzoek aan de Universiteit Twente naar authenticiteit en de maatschappelijke impact van AI. Dit jaar ontwikkelen zij samen met ontwerpers een nieuwe beeldtaal voor technologie die afrekent met misleidende sci-fi clichés.