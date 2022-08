Opinie: ‘Agressieve acties krijg je alleen als je boeren boos maakt’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Agressieve acties krijg je alleen als je boeren boos maakt’

Reactie FDF op de cowboy acties van afgelopen week: ‘dit krijg je als je mensen boos maakt en hun huis uit jaagt’ en ‘boeren slapen er niet van’. Ik kan me niet herinneren dat de Groningers die écht hun huis uit moesten en vaak nog wachten op compensatie (die anders dan bij de boeren niet royaal is en wordt) doldrieste en gevaarlijke acties hebben uitgevoerd. En ook kan ik me geen toeslagaffaire slachtoffers herinneren waarvan bijvoorbeeld de kinderen écht uit huis zijn geplaatst als gevolg van de ontstane financiële problemen, agressieve acties hebben uitgevoerd en mensen en bedrijven hebben geïntimideerd. Nee, dat krijg je alleen als je boeren boos maakt. Waarbij die boosheid ook nog eens deels gebaseerd is op misinformatie en wordt aangewakkerd met demagogie.

Jeroen Bos, Amsterdam

‘In de berichten over de stijging van gasprijzen missen simpele tastbare cijfers’

Wat ik mis in de berichten over de stijging van de gasprijzen zijn simpele tastbare cijfers. Wat kost een douche van 5 of 15 minuten nu? En wat was dat vorig jaar? Op deze manier wordt het gebruik van gas direct inzichtelijk voor het ‘gewone’ volk, wat kan helpen om mensen zelf te laten bedenken hoe er makkelijk bezuinigd kan worden.

Joost Bijvoet, Amsterdam

‘Wordt het niet eens tijd voor een hondenvergunning op puntenbasis?’

Na het zoveelste incident met gevaarlijke honden vraag ik me af of het niet tijd wordt voor een hondenvergunning op puntenbasis, waarbij iedere hond een eigen aantal vergunningspunten krijgt op basis van ras en kruisingen. Dit lijkt mij juridisch makkelijker dan alle (nieuwe) hondenrassen en kruisingen te verbieden

Tevens kan de hondenbelasting en de milieuschade op een eerlijke manier verrekend worden. Verder is dit systeem goedkoper omdat de vergunning zichzelf betaalt, er minder hondenpoep zal zijn die opgeruimd moet worden en minder incidenten zullen zijn. Boven alles, het aantal ernstige bijtincidenten zal waarschijnlijk dramatisch dalen.

Tot slot: eigenaren van vechthonden, die de pech hebben dat de hond niet bijt en die zich keurig aan de regels houden, hebben niks te vrezen en kunnen blijven genieten van hun hond!

Jan Nobel, Onderdendam

Sedje Hémon en de Concertzender

Kees Keijer had natuurlijk gelijk met zijn laatste opmerking over de expositie in het Stedelijk Museum ‘We zijn weer in het Stedelijk, een museum met torenhoge ambities, waar men de simpelste zaken niet op orde heeft’. Want wie weet nog dat Sedje Hémon een uiterst belangrijke rol heeft gespeeld rond 1970 met haar Roemeense panfluitstudies, ontwikkelingen voor het notenschrift voor de panfluit door haar activiteiten rond het Cultureel Accoord Nederland-Roemenië. Voor haar compositie en uitvoering in Boekarest van een klassiek concert voor panfluit en orkest kreeg ze een onderscheiding. Zij produceerde in 1972 in Nederland al twee langspeelplaten met de Roemeense muziek door Nicolai Pirvu en zijn ensemble die tot de beste van de wereld horen. De concertzender zond daar in 2002 een programma over uit dat nodig herhaald moet worden.

Henk Braaksma, Purmerend