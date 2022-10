Opinie: ‘Afval opruimen is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid’

Vuilnis op straat aan de Zeedijk. Beeld Ramon van Flymen/ANP

Ik ben een trotse containeradoptant. Als een van die 2000 vrijwilligers in de stad zorg ik samen met de gemeente ervoor dat de omgeving van de afvalcontainer in mijn straat schoon blijft.

In de afgelopen twee weken heb ik met toenemende irritatie het pleidooi gelezen van oud VVD-raadslid Hala Naoum Néhmé om het ophalen van het afval uit te besteden. Uiteraard kennen we allemaal de problemen met het afval in Amsterdam, maar deze worden niet veroorzaakt door het ontbreken van algoritmes of slecht functionerende managers of processen.

Zelden vol

Elke week wordt ‘mijn’ container op maandagochtend vroeg stipt geleegd. De container is zelden helemaal vol, ondanks de zeer drukke locatie waarop die staat. Wel moet ik vanaf vrijdag (na vijf dagen) zo nu en dan de blokkade van de klep verhelpen, omdat zakken zich opstapelen en niet vanzelf in de vrije ruimte van de container zakken. Per week kost het me 15 minuten om de boel rond de container schoon te houden.

Mocht er groot afval naast de container gezet worden, dan meld ik dat via een whatsappgroep en binnen een à twee dagen wordt dit dan opgehaald.

Gedragsverandering

Iedereen in Amsterdam wil dat zijn of haar buurt schoon blijft en rattenvrij. Uit recent promotieonderzoek van gedragswetenschapper Malte Dewies in samenwerking met de gemeente Rotterdam blijkt dat ‘nudging’ (het beïnvloeden van gedrag) via stickers en borden tot een opvallende positieve gedragsverandering heeft geleid in een probleemwijk wat betreft afvaloverlast.

De oplossing van ons afvalprobleem is vooral om het samen te doen (word containeradoptant!) en niet uit te besteden aan winst gedreven multinationals met algoritmes, slecht betaalde tijdelijke krachten en adviseurs.