Opinie: ‘Afsluiten van de Museumbrug gaat ten koste van de leefbaarheid van de buurt’

De gemeente wil de Museumbrug afsluiten voor auto’s die de stad in willen om meer ruimte te creëren voor toeristen. Beeld ANP

Geachte wethouder De Vries,

De gemeente wil de Museumbrug afsluiten voor auto’s die de stad in willen om meer ruimte te creëren voor toeristen. Dit plan gaat ten koste van de leefbaarheid van de buurt en is met drogredenen onderbouwd, die de bewoners in de diverse inspraakrondes hebben ontkracht.

De verslechterde leefbaarheid wordt afgedaan met: ‘de aanrijdtijd wordt voor sommige bestemmingen langer’. In de praktijk betekent dit meer onnodige kilometers, wachten achter een lossende koerier, terwijl alternatieve routes zijn verdwenen of afgesloten. Onderhoudsmensen en andere leveranciers accepteren om die reden geen klanten meer in het centrum.

Alle suggesties uit de buurt worden als onzin afgedaan. Dit is een bekend democratisch probleem. De Nationale Ombudsman publiceerde het rapport We gooien het de inspraak in en stelde dat gemeenten met hun rug naar de burgers staan als het gaat om participatie en inspraak. In een ander rapport, Evaluatie bestuurlijk stelsel Amsterdam, gaat de hele paragraaf 3.6 over de gemeente die niet wil luisteren naar haar inwoners. Meedenkende bewoners worden in memo’s afgeserveerd als ‘de bekende klagers’. Er is in de jaren na al deze rapporten nog niets veranderd.

Er zijn twee zaken die wij niet begrijpen:

In ons gesprek van 1 juli gaf u aan dat de Spiegelgracht op mooie dagen wel erg druk begint te worden door alle toeristen en zelfs voor fietsers moeilijk begaanbaar is. Meer ruimte voor voetgangers op de Museumbrug zal leiden tot meer toeristen op de Spiegelgracht. In ons gesprek erkent u dit probleem, maar in uw brief wordt dit probleem ontkend. Voor de voetgangersstroom op de Museumbrug is 2 x 3,60 meter wenselijk. Zoveel ruimte is er niet op de Spiegelgracht. Het is een kwestie van tijd voordat de gemeente de Spiegelgracht wil afsluiten ten gunste van toeristen. De enige oplossing is om de voetgangersstroom over de Stadhouderskade richting het Max Euweplein en het Leidseplein te leiden.

Daarnaast staat in uw brief expliciet: “Ons beleid is erop gericht om zeker in de binnenstad de voetganger de ruimte te geven.” Deze extra voetgangers zijn de extra toeristen die onze stad zullen gaan bezoeken. Uw beleid om deze toeristen extra ruimte te geven ten koste van de leefbaarheid voor bewoners botst volledig met de toekomstvisie voor de binnenstad en andere uitlatingen.

Graag willen wij een serieus inhoudelijk gesprek voeren over de leefbaarheid van onze buurt.

Met vriendelijke groet,

Guido Stam, Ernest Weil, Robi Dattatreya (Stichting Houd Centrum-Zuid Bereikbaar), Amsterdam