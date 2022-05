Opinie: ‘Afschaffing duppieparkeren is de nekslag voor vele ondernemers’

Beeld Getty Images/EyeEm

Handhavingsprobleem duppieparkeren opgelost?

Binnenkort kan je niet meer voor een duppie een uur parkeren in winkelstraten, omdat overtreders van de maximale parkeerduur ‘vrijuit’ gaan, lees ik in de vrijdagkrant. Niemand die ze wat kan maken, zo blijkt.

Maar wat fijn voor de bewoners met een parkeervergunning in dat gebied! Zij mogen nu parkeerplekken in winkelstraten voor onbeperkte tijd bezet houden. Als bewoner van de Rivierenbuurt hoef ik dan gelukkig maandagochtend niet meer vroeg mijn bed uit om mijn auto voor 9 uur te verzetten, als ik die op zondagavond nergens anders meer kwijt kan dan in de Maasstraat! Joepie!

Ik vrees dat het opheffen van het duppieparkeren geen oplossing is, maar slechts een typisch Amsterdamse verschuiving van een ‘handhavingsprobleem’.

Vibeke Ferrée, Amsterdam

Duppieparkeren II

Kan de gemeente Amsterdam niet in beroep gaan tegen de uitspraak van De Hoge Raad inzake het parkeren in winkelstraten, waar men voor 10 cent voor een uur kon parkeren en nu de volle mep moet gaan betalen? Als dit doorgaat is dat de nekslag voor vele ondernemers in die winkelstraten. Is dat wat de gemeente wil?

S. Osterholt, Amstelveen

Waterlooplein, de vlooienmarkt

De laatste weken weer met plezier over het Waterlooplein gelopen en gevonden wat ik niet zocht. Bij een boekverkoper met een interessant en scherp geprijsd aanbod was de verleiding te groot. Met een tas vol boeken huiswaarts. Drie dagen later werd ik eigenaar van een wit colbert, waar ik al tijden naar op zoek was. De oude meuk op het plein is verwijderd en een kleiner aantal nieuwe boxen geeft het plein meer allure.

Niet alle marktkooplieden zijn tevreden over de renovatie. Dat is niet verbazingwekkend. Een markt zonder klagende marktkooplieden is als een orkest zonder pauken. De authenticiteit van het Waterlooplein, een vlooienmarkt, wordt bepaald door een duurzaam, tweedehands aanbod zoals boeken, curiosa, kleding, meubelen, fietsen, tapijten en meer. Geldgeile verkopers van toeristenprullaria moeten elders hun heil zoeken. Inventieve, creatieve marktkooplieden met het talent continu hun kramen te vullen met een aantrekkelijk aanbod zijn dun gezaaid.

De teloorgang van vele markten is vooral te wijten aan stompzinnig kopieergedrag van het schrale, vaak fantasieloze, non-food aanbod. De aantrekkingskracht van het Waterlooplein kan alleen groeien als deze markt meer is dan een openlucht kringloopwinkel.

Nico Zonneveld, Amsterdam

Fietspaden

Ik ben erg voor het terugdringen van het autogebruik in de stad en neem als gezonde 80- jarige graag de fiets, maar het is weinig bemoedigend de fiets te gebruiken. Het grootste deel van de moderne fietsers hebben de overtuiging dat het fietspad er alleen voor hen is en houden met niemand rekening. Nergens zie je meer egoïstisch gedrag dan op de Amsterdamse fietsroutes. Het maakt dat ik telkens met mezelf in conclaaf ga of ik het risico zal nemen om op de fiets te gaan.

W. P. van Wolde, Amsterdam