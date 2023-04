Opinie: ‘Afkeer van lhbtq’s is in Nederland nooit weggeweest maar was toegedekt’

Oktober 1984. Verzamelen bij Stadsdeelkantoor Noord voor demonstratie tegen het 'potenrammen' (geweld tegen homo's) naar aanleiding van de mishandeling van de 54-jarige Elbert van de Biezen bij een ontmoetingsplaats voor homo's aan de Meeuwenlaan, die zodanig werd toegetakeld dat hij vier dagen later overleed. Beeld Stadsarchief Amsterdam

Amsterdam deed in 1998 met de Gay Games de voorzet en in 2001 won Nederland het Wereldkampioenschap Homo. Wij waren de eersten die het huwelijk openden voor paren van hetzelfde geslacht en wentelden ons in zelffelicitaties. Nu, 22 jaar later, ligt het land er anders bij. Haat- en geweldsincidenten tegen lhbtq's volgen elkaar zo snel op dat het geen incidenten meer zijn. De opleving van lhbtq-afkeer is het resultaat van georganiseerde opruiing.

Successen

De Nederlandse lhbtq-emancipatie begint in Berlijn. Daar had seksuoloog Magnus Hirschfeld in 1897 de eerste homorechtenorganisatie ter wereld opgericht, het Wissenschaftlich-humanitäres Komitee. De Nederlandse jurist Jacob Schorer studeerde bij Hirschfeld en bracht de opgedane kennis naar Nederland. Hij richtte een eigen tak van het Komitee op en ging zich actief inzetten voor homo-emancipatie.

Onze lhbtq-geschiedenis lijkt er een van successen. In de jaren vijftig besloot de zedenpolitie dat homo’s minder overlast gaven in eigen clubs dan cruisend op straat. Vroege vormen van tolerantie, een explosieve seksuele revolutie en internationale bezoekers maakten Amsterdam gay capital van de wereld.

Proefschrift

Publieke zichtbaarheid van homomannen en – in mindere mate – lesbische vrouwen ging gepaard met een steeds welwillendere houding van de overheid. In 1971 werd het beruchte wetsartikel 248-bis geschrapt, dat bedoeld was om ‘verspreiding’ van homoseksualiteit te bestrijden uit het idee dat mannen onschuldige tieners verleidden en homo ‘maakten’.

In zijn recente proefschrift over Nederlandse lhbtq-politiek laat Robert Davidson zien hoe het COC (opgericht in 1946) zich vanaf de jaren tachtig ging richten op consensus. De organisatie smeedde effectieve allianties tussen activisten, wetenschappers en beleidsmakers. Nog steeds is er sprake van nauwe samenwerking als het gaat om beleidsformulering en -uitvoering.

Homofobie

Die consensusgerichte aanpak betekent niet dat het land ook eensgezind was. Surveys uit de jaren zeventig en tachtig laten zien dat weerstand onder de bevolking weliswaar gestaag daalde, maar Nederland is geen homogene samenleving. Zo werden op Roze Zaterdag in Amersfoort in 1982 deelnemers uitgescholden, bekogeld en mishandeld. Ook in de politiek stonden niet alle neuzen dezelfde kant op. De religieuze partijen waren faliekant tegenstander van de openstelling van het huwelijk, evenals een deel van de VVD. De ‘t’ in lhbtq was bovendien verre van vanzelfsprekend. Het COC zet zich pas sinds ongeveer 2010 ook in voor transrechten. De recente Primedocumentaire over Kelly van der Veer geeft een ontluisterend beeld van transfobie in de jaren negentig.

Overigens werd toentertijd ook homofobie open geuit. De nu zo bejubelde Gay Games noemde Volkskrantcolumnist Gerry van der List een ‘orgie van sperma’. Hij sprak van een ‘weerzinwekkende levensstijl’ van ‘aflebberende homo’s’ en legde een relatie tussen homoseksualiteit en kinderporno. De krant kreeg veel reacties, die opmerkelijk herkenbaar klinken: het is pas erg als zulke stukken niet meer kunnen verschijnen, mensen willen gewoon discriminatie zien, weg met de politiek-correcte gedachtenpolitie.

Homonationalisme

2001 vormt niet alleen een keerpunt vanwege de openstelling van het huwelijk. Het was ook het jaar van de Fortuyn-revolte en de aanslagen van 9/11. Nederlanderschap werd afgezet tegen een nieuwe vijand: moslims. De Islam zou onverenigbaar zijn met ‘typisch’ Nederlandse waarden als vrouwen- en homorechten. In de wetenschap ontstond hiervoor een nieuwe term: homonationalisme. De emancipatiestrijd werd abrupt gezien als voltooid, de prille geschiedenis ervan terzijde geschoven.

Het is inderdaad waar dat bijna alle Nederlanders tegenwoordig netjes in enquêtes aangeven dat zij vinden dat homo’s en lesbiennes mogen leven zoals ze willen. Maar de immer aanhoudende homofobie wordt direct zichtbaar als onderzoekers vragen naar zoenende mannen op straat. En hoewel de vijf letters steeds makkelijker in één adem worden uitgesproken, blijft zelfs oppervlakkige acceptatie van de ‘t’ achter. Transgenderrechten zijn dan ook nooit onderdeel geweest van het homonationalisme.

Kanarie in de kolenmijn

Uitgesproken transfobie is een kanarie in de kolenmijn. Wereldwijd wint de ‘anti-genderideologie’ terrein dankzij een gecoördineerd offensief in reactie op de overwinningen van emancipatiebewegingen. Christelijke lobbygroepen, maatschappelijke organisaties en politieke partijen wisselen ideeën uit. Inzichtelijk is het verslag van journalist Maeve Levie op OneWorld van een zoom-sessie waarin Britse en Nederlandse anti-transactivisten strategieën bespreken: “Je moet je richten op het beïnvloeden van kinderen en hun ouders.” Ook in de VS is de inzet op anti-trans een bewuste tactiek om te toornen aan progressieve idealen, schrijft The New York Times deze week. Daarbij wordt ingehaakt op bestaande sentimenten als anti-wokeness, scepsis over wetenschap en anti-elitetheorieën.

Die sentimenten zie je terug in het Nederlandse protest tegen de transgenderwet, dat zich nu uitbreidt naar aanverwante thema’s op gebied van gender en seksualiteit. De bezwaren tegen de transgenderwet, de ophef over De Week van de Lentekriebels en de verbrande regenboogvlag in Eindhoven zijn dus met elkaar verbonden.

Afkeer van lhbtq’s is in Nederland nooit weggeweest, hooguit was hij de afgelopen twee decennia toegedekt. Nieuw is dat mensen er zo doelmatig toe worden opgejut.

Linda Duits, onderzoeker en publicist, ­gespecialiseerd in gender en seksualiteit