Opinie: ‘Actievoeren is nog nooit zo makkelijk geweest: gewoon niet kijken naar dat WK’

Ik hou van voetbal: mijn hoofd loopt over van nutteloze voetbalfeitjes, ik heb twee betaalzenders zodat ik er zeker van ben dat er altijd voetbal op tv is, en ik schreef een boek over de twee jaar die mijn zoon op de Ajaxopleiding doorbracht. Het is dus niet verbazingwekkend dat het WK voetbal voor mij altijd iets was om naar uit te kijken.

Deze keer is het anders. Er wordt niet eens geheimzinnig over gedaan: materieel gewin is belangrijker dan mensenrechten. Ik heb opeens geen zin meer om me voor dat karretje te laten spannen. Ik ga niet kijken.

Ik ben niet de eerste die dat roept. Teun van de Keuken schreef er een column over in de Volkskrant, Tim Hofman maakte er een item over voor Boos. Ik geeft toe dat het principe ‘actievoeren door precies niks te doen’ me enorm aanspreekt.

Gewoon niet kijken

Het Qatarese regime, de hebzuchtige opportunisten van de Fifa en de bedrijven die het voetbalfeest sponsoren zouden lelijk op hun neus kijken wanneer blijkt dat de hele wereld massaal iets anders aan het doen is tijdens de wedstrijden. Je zou nog een stapje verder kunnen gaan door de producten van de sponsoren te mijden, maar gewoon níet kijken is dus al een activistische daad.

Zo, ik heb het gezegd. Ik kan niet meer terug. Kom op, zet ook die stok achter de deur door vanaf nu te verkondigen dat je niet gaat kijken (#wknietkijken). De Amsterdamse horeca kan ook een bijdrage leveren door van alles te organiseren op de momenten dat het Nederlands Elftal speelt (zonder dat de tv aan staat, welteverstaan).

Livemuziek, pubquizzen, filmavondjes met Martin Koolhoven, poetryslams, spelletjesavonden, happy hours, stand-upcomedians, een integrale vertoning van het WK 1974 – kan mij het schelen, ik kom sowieso. Jij ook? Dan wordt het vast een gezellig WK.

Hajo de Boer, Amsterdam