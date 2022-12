Opinie: ‘Achter het gemopper over de Marokkaanse toeteraar schuilt stiekem jaloezie’

Op het Mercatorplein vieren voetbalsupporters de winst van Marokko in de WK-kwartfinale. Beeld ANP

Na het winnen van de wedstrijd tegen Portugal stijgen er uit de grote steden geluiden op van het getoeter en vreugdekreten van Marokkaanse voetbalsupporters op straat. Van Nederlanders hoor je geregeld kritiek op deze uitbundige manier van feestvieren. “Probeer je rustig te eten, krijg je deze herrie.” Is dit tekenend voor ons gebrek aan nationale trots?

Natuurlijk zijn we het niet eens met rellen en vuurwerkbommen die worden afgestoken, maar zijn wij Nederlanders niet ook snel bitter wanneer we anderen openlijk hun nationale trots zien/horen vieren? Omdat daar bij ons vaak een onvermogen zit.

Dat terwijl ons land zoveel heeft om trots op te zijn. We doen het goed in sporten, economisch staan we sterk en ons zorgstelsel is één van de beste ter wereld. Maar daarover pronken lijkt uit den boze. In plaats van toeterend over straat te gaan wanneer we een belangrijke WK-wedstrijd winnen, kijken we de nabeschouwing en leveren ons eigen commentaar aan degene naast ons op de bank.

Komt het juist doordat alles zo goed voor ons geregeld is dat we nergens blij mee zijn? Als de wind altijd vol in de zeilen staat is dat misschien een reden om te gaan muggenziften op alles wat er aan dek gebeurt.

Nederlanders verachten Nederlanders

Het is niet alleen dat we niet trots zijn op ons land, maar ook lijken we onze landgenoten vaak te verachten. Wanneer we elkaar tegenkomen in het buitenland, is de straat bijna niet breed genoeg voor de boog waarmee we om elkaar heen lopen. In veel andere culturen zoeken mensen elkaar juist op. Verbroedert het dat ze dezelfde taal spreken, dezelfde gewoontes hebben en vaak dezelfde religie aanhangen. Hoewel wij Nederlanders uit een klein land komen en maar weinig mensen onze taal spreken en onze cultuur hebben, lijkt dat niet te verbroederen, maar eerder weerstand op te roepen.

Op het rellen en uitdagen van de politie na, zouden we wellicht een voorbeeld kunnen nemen aan de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap in ons land. Een beetje meer nationalisme zou ons wel goed doen. Laten we ook een keer met onze vlag zwaaien en op onze toeter drukken wanneer we successen behalen. Er zijn er genoeg.

Misschien blijft er dan ook minder ruimte over om te zeuren en klagen over alle kleine dingen die niet goed gaan in ons land en focussen we meer op wat er wel goed gaat. En wanneer we dan iemand ons vreemde taaltje horen spreken wanneer we in het buitenland zijn, heffen we onze hand, maken een vriendelijk praatje en komen later samen om over slootjes te springen en boterhammen met hagelslag te eten.

Mees Koningswijk, Amsterdam