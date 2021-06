Opinie: ‘Accijns op vlees is liberaler dan de huidige VVD-koers’

Accijns op vlees geeft de burger meer keuzevrijheid en stimuleert investeringen in alternatieven. Beeld ANP

De VVD is wederom de grootste partij sinds de laatste verkiezingen. Haar verkiezingsprogramma zal dus van grote invloed zijn.

Vermoedelijk heeft de VVD mede zoveel stemmen gekregen omdat ze zich profileert als een liberale partij. Middels deze brief wil ik een inconsistentie aankaarten in haar beleid rond vleesconsumptie ten opzichte van de (liberale) kernwaarden.

Zo staat in het verkiezingsprogramma bijvoorbeeld dat boeren ‘eerlijke prijzen’ moeten krijgen. Die komen wat de partij betreft tot stand door toezicht van de overheid. Daarbij wil de VVD onder andere ‘financiële ondersteuning van boeren om emissiearm te produceren’.

Tegelijkertijd wil de VVD ‘betaalbare boodschappen voor iedereen’ garanderen. Als het op vlees aankomt, staat de liberale VVD dan ook vooraan om te stellen dat een accijns indruist tegen haar liberale kernwaarden.

Maar het hierboven beschreven alternatief dat de partij biedt om de milieuschade van vlees te beperken, is veel minder liberaal dan een accijns. Door middel van een subsidie worden alle Nederlanders gedwongen meer te betalen voor vlees, ook zij die geen of minder vlees consumeren. De door de VVD gewenste extra landbouwsubsidies komen namelijk uit de algemene belastingopbrengsten.

Het invoeren van nieuwe accijns maakt een politieke partij nooit populair, maar de meeste Nederlanders (ook ruim 70 procent van de VVD-kiezers) zijn bereid wat meer te betalen voor vlees.

Een accijns geeft de burger zélf de keuze: draag je steentje bij via de accijns, of koop het onderhavige product gewoon wat minder vaak. Bovendien kan een accijns op vlees de markt stimuleren om meer te investeren in duurzaam en diervriendelijk voedsel zoals vleesvervangers en kweekvlees.

En wanneer men geen vlees eet, hoeft men ook niet mee te betalen aan de maatschappelijke kosten ervan. Dat is wel zo eerlijk en liberaal.

Jan Stoop, Tilburg