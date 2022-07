Opinie: ‘Accepteer het zinloze bestaan en ga zinvol leven’

Door het zinloze bestaan te accepteren, door te accepteren dat ons leven waardeloos is, kunnen we wat van ons leven maken, schrijft Melvin Jan Garmt Heersema. Beeld Getty Images

We gaan dood. Sterker nog, we zijn nu op dit moment stervende. Vanaf het begin van ons bestaan leven we toe naar de dood. Elke dag, elk uur, elk moment is weer een stap dichter bij de dood, een stap dichter bij ons einde. Toch geloven we dat het leven zinvol is. Dat wat we doen nuttig is en dat we dingen niet voor niets doen. Hierdoor werken we ons uit de naad. We werken ons kapot om de Amerikaanse droom, zoals dat zo ‘mooi’ heet, waar te maken. Met als gevolg dat de burn-outs de pan uit rijzen.

In werkelijkheid is die belofte een leugen: wij zijn nutteloos en we zullen dit moeten accepteren. Juist hierdoor kunnen we toch een zinvol leven leiden.

Deze acceptatie brengt verlossing. Verlossing van het negatieve, verlossing van het probleem van de mens: een zinvol leven leiden. Door het zinloze bestaan te accepteren, door te accepteren dat ons leven waardeloos is, kunnen we wat van ons leven maken.

Zet een streep door de naïeve gedachte dat je voortleeft na je dood. Vergeet de droom dat je de wereld kan veranderen. Haal het uit je hoofd. Het is echt zo, je bent niets waard.

Blijven feesten

Mocht je vandaag overlijden, zou de wereld gewoon verder gaan. Mensen zouden blijven feesten, het klimaat blijven verzieken en crimineel gedrag blijven vertonen. Wat je ook hebt gedaan, dat is men echt allang alweer vergeten. Je bent simpelweg verdwenen in de vergetelheid. Je bent niet noodzakelijk in deze wereld, je bent slechts een toevallige voorbijganger.

Juist door dit besef dat wij slechts passanten zijn, kunnen we van het leven iets zinvols maken. Door de grootheidswaanzin van ons af te schuiven. Door ons enkel te richten op de mensen om ons heen, op onze eigen omgeving, kunnen we toch van nut zijn.

We zouden de mensen om ons heen kunnen helpen. En door dit te doen, verbeteren we toch een beetje de wereld. We veranderen de wereld op een positieve manier door niet de wereld te willen veranderen, maar door onze omgeving te ondersteunen.

Onze ambitieuze carrières kunnen wachten. Onze drang om te groeien en te presteren is onnodig. Juist onze aandacht schenken aan onze vrienden, aan onze families, aan ons tuintje en aan onze kat, is zinvol. Accepteer het zinloze bestaan en ga zinvol leven.

Melvin Jan Garmt Heersema, student Toegepaste Psychologie en Filosofie, Groningen