Opinie: ‘Aan abortuspil via de huisarts kleven veel nadelen’

Een echoapparaat ontbreekt in huisartsenpraktijken, wat het beoordelen van de zwangerschapsperiode bemoeilijkt. Beeld anp

Het gaat om de abortuspil. Kleiverda is een groot voorstander van die combinatiepil en meent dat de voordelen ervan ruim opwegen tegen de methode die al meer dan dertig jaar omringd door alle nodige zorg en aandacht in de abortusklinieken wordt gebruikt: de zuigcurettage. Tijdens die zuigcurettage wordt in een paar minuten door middel van onderdruk de baarmoeder leeggezogen. Een uurtje later kan cliënte alweer naar huis. Complicaties komen zelden voor.

Vergelijk je die methode met het effect van de combinatiepil, dan komt die laatste er bekaaid af. Na het nemen van het eerst medicament, mifegyne, krijgt de vrouw altijd flink bloedverlies, terwijl die bloeding niet bewijst dat de zwangerschap ook inderdaad is afgebroken. (Bij ruim 1 op de 1000 pilabortussen blijkt daarna een bloedtransfusie nodig te zijn, en in ruim twee procent moet alsnog een na-curretage worden gedaan. Na de meer dan 50.000 zuigcurettages die ik persoonlijk heb gedaan, is nooit een transfusie nodig geweest.)

De daarna thuis te nemen misoprostol, het tweede medicament, dat in de behaaglijke maar zeker niet zo veilige schoot der familie kan worden ingenomen, levert krampen op die gemiddeld vier uur duren en zeer pijnlijk kunnen zijn.

Kleiverda meent dat er best veel huisartsen zijn die, na de nodige instructie, die pil willen voorschrijven. Die beste eerstelijncollega’s weten niet waar ze aan beginnen. Ten eerste moeten ze er zeker van zijn dat de vrouw niet langer dan negen weken zwanger is. Een dokter kan echter nooit met zekerheid afgaan op de mededeling van de vrouw daaromtrent.

Met het schatten van de zwangerschapsduur door lichamelijk onderzoek heeft de huisarts bij zo’n korte duur van de zwangerschap geen ervaring. Een echoapparaat dat daarvoor nodig is, is in de huisartspraktijk niet aanwezig. Voorts moet de dokter continu bereikbaar blijven, wat in de huidige groepspraktijksituatie nauwelijks meer denkbaar is.

Het idee dat vrouwen de voorkeur zullen geven de pil bij hun vertrouwde huisarts in ontvangst te nemen, klopt maar ten dele. Juist jonge vrouwen en meisjes kunnen de anonimiteit van de klinieken belangrijk vinden. Ik weet wel zeker dat van dat voorschrijven van de pil door de al overbezette huisartsen niets terechtkomt.

Dr. Joeri van den Bergh, abortusarts (niet praktiserend)