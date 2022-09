Opinie: ‘80.000 met een bijstandsuitkering, zet die mensen aan het werk’

Beeld Vincent Spiering

Zet die mensen aan het werk

Een interessant artikel ingezonden door Josje Damsma en Bernold Nieuwesteeg (Het Parool, 21 september). Ze vergeten echter dat in Amsterdam ongeveer 80.000 mensen een bijstandsuitkering krijgen. Dat zijn dus mensen zonder werk. Het is een gigantisch aantal. Een stad als Venlo heeft zelfs nog geen 80.000 inwoners. Zet die mensen aan het werk.

Als werkgevers niet staan te springen om deze mensen, maak het dan aantrekkelijk door het salaris van de eerste drie tot twaalf maanden volledig te subsidiëren.

De bijstandsuitkeringen kosten onze stad heel veel geld. Daarnaast ontvangen deze mensen ook nog eens veel toeslagen. Het is bovendien asociaal om van deze mensen geen gebruik te maken. Je mag mensen niet afschrijven. Het is ook asociaal naar de samenleving, die immers de rekening hiervan gepresteerd krijgt.

Ton Jacobs, Amsterdam

Generaties zullen je dankbaar zijn

Na het lezen van het opiniestuk van Josje Damsma en Bernold Nieuwesteeg (Het Parool, 21 september) over het omscholen van bijvoorbeeld flitsbezorgers, waar ik het volledig mee eens ben, zou ik er het volgende aan willen toevoegen: een jongere die in plaats van biertjes rondrijden in Amsterdam ook zonnepanelen kan leggen zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Jongeren protesteren tegen het milieubeleid en roepen dat we moeten opschieten.

Steek de handen uit de mouwen en laat je opleiden tot techneut in de energietransitie of de bouw. De baanzekerheid is enorm en de verdiensten zijn beter dan van een universitair opgeleide leeftijdgenoot. Je levert dan vanaf de eerste werkdag een werkelijke bijdrage aan een beter milieu en huisvesting voor jezelf en eventuele nazaten. En óf je dan wat nalaat als erfenis: generaties na jou zullen je dankbaar zijn voor je jarenlange bijdrage.

René van der Eng, Amsterdam

Mag het een onsje minder met die klok?

Maandagavond, kwart over zeven: eindelijk komen de klokken van ‘onze Wester’ weer tot rust. Zojuist hebben ze een kwartier lang de boodschap verkondigd, maar welke eigenlijk? Oh ja, er is oorlog in Oekraïne! En we willen onze solidariteit met het Oekraïense volk tot uiting brengen. Een mooi gebaar natuurlijk. Maar moet dat nou echt iedere week, nu al een half jaar lang? Uit berichtgeving in Het Parool begrijp ik dat de betrokken vrijwilligers veel plezier beleven aan hun actie. Nou gun ik ieder z’n pleziertje, maar mag ‘t ook een onsje minder? Een minuut of twee bijvoorbeeld: dan is de boodschap ook wel duidelijk, toch?

Ruut Spaargaren, Amsterdam

Kachel uit? Nog niet eens aan!

Marjolein Moorman zegt dat iedereen die de kachel nu al uit heeft staan echt geen reserves meer heeft. Ik heb de kachel nog niet aan gehad. Misschien ouderwets maar die gaat pas op of na 1 oktober aan en op 1 april weer uit. Dingetje uit een ver, maar heel gewoon verleden.

Rien Visscher, Den Haag

Doorpakken kan hij ook niet

De premier stelt terecht dat hij niet kan toveren. Vooruitkijken, in scenario’s denken, grote lijnen snappen, voorbereiden en doorpakken op het juiste moment trouwens ook niet.

C. Nederstigt, Hilversum

Geen toeristen? Ga dan zelf ook niet

Veel artikelen over het groeiende toeristenaantal, maar gaan deze mensen zelf niet op vakantie of zijn ze nooit toerist? Het is gewoon schuiven: wij daar een paar weken en zij hier een paar weken. Als we ze hier niet willen, dan ook zelf niet gaan. Zou enorm veel stikstof en stakingen schelen.

Mieke de Graan, Amsterdam