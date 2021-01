Ophef over goedpraten nazigebaren in raad blijft uit

Afgelopen woensdag vond er iets schokkends plaats tijdens een debat over de verboden demonstratie op het Museumplein. Bij1-raadslid Jazie Veldhuyzen vertelde dat er tijdens de manifestatie tegen de coronaregels videobeelden waren gemaakt van bekende neonazi’s die op het plein de Hitlergroet brachten in de richting van de mobiele eenheid.

Dat lokte een reactie uit van Forum voor Democratie-raadslid Anton van Schijndel. Hij vond dat Veldhuyzen iets meer begrip moest hebben voor deze boze burgers. “U weet toch ook dat erg veel mensen geëmotioneerd zijn door coronaregels en zij dat op een beetje domme manier uiten, door die Hitlergroet te brengen?” zei Van Schijndel. “Zij menen dat wat hier op ze neerdaalt, lijkt op Duitsland in de jaren dertig, enzovoort. Dat kan Bij1 toch wel volgen hoop ik?”

Het gebaar veroordeelde Van Schijndel niet, hij zei alleen dat het beledigend kon overkomen richting de agenten in kwestie. Hij liet gemakshalve ook maar even weg dat het om bekende neonazi’s ging die het gebaar maakten. Op de dag dat Donald Trump, die grossierde in dit soort uitspraken, zijn koffers moest pakken, werden er voor het eerst nazi-uitingen vergoelijkt in het Amsterdamse stadhuis.

Van Schijndel staat er om bekend dat hij graag provoceert in soms onnavolgbare betogen. Ook intern, hij maakte het vorig jaar zo bont dat zelfs beroepsprovocateur Annabel Nanninga, toen nog fractievoorzitter van FvD, hem uit de partij gooide. Sinds Nanninga een nieuwe beweging is begonnen, is Van Schijndel weer in genade aangenomen door FvD-leider Thierry Baudet en zit hij weer als FvD-raadslid in de Stopera.

Als Baudet meent wat hij de afgelopen maanden zo vaak heeft gezegd, dat er voor nazisympathieën geen plaats is binnen Forum voor Democratie, zou er nu actie moeten volgen. Dat is tot op heden niet gebeurd.

Ook de waakhonden die doorgaans zo scherp zijn op antisemitisme en nazisympathieën in het maatschappelijk debat, zijn nu niet aangeslagen op de woorden van Van Schijndel. Terwijl die nu toch al een halve week op sociale media circuleren.

Ik denk aan het Cidi, de belangenorganisatie van Joodse Nederlanders. Dat komt vast doordat het Cidi het deze week te druk had met de veroordeling van schrijver Abdelkader Benali. Die zou op 4 mei, dodenherdenking, tijdens de bijeenkomst in de Nieuwe Kerk een rede uitspreken, maar trok zich terug.

Dat deed hij nadat onder meer het Cidi in herinnering had gebracht dat Benali ooit heel domme uitspraken heeft gedaan over de hoeveelheid Joodse Amsterdammers in Zuid. Dat Benali deze uitspraken in 2006 deed en hij in 2021 toch de 4 meivoordracht mag uitspreken, heeft volgens het Cidi tot ‘grote onrust’ in de Joodse gemeenschap geleid.

Dat Benali zijn eigen uitspraken herhaaldelijk heeft teruggenomen, dat hij ze misplaatst vindt en dat er heel veel Joodse Amsterdammers zijn die daar genoegen mee nemen, mocht niet baten. Benali moest weg.

Maar intussen kan Thierry Baudet, leider van een partij waar nazigebaren blijkbaar vergoelijkt mogen worden, binnenkort weer een uitnodiging verwachten voor de aanstaande 4 meivoordracht in de Nieuwe Kerk.

Grote onrust blijft vooralsnog uit.

Politiek verslaggevers Michiel Couzy en Ruben Koops belichten beurtelings op zaterdag in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

