Ophef over een zwangere minister: oprechte bezorgheid, of een stok om mee te slaan?

Deze week was ik plotseling in een twitterstorm beland over Liesje Schreinemacher, onze minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, want die is zwanger. Dat is natuurlijk hartstikke heugelijk nieuws, maar de vraag die men op X (voorheen Twitter) had, was waarom het voor De Telegraaf nieuwswaarde heeft.

Ik bedoel: bij mannelijke ministers lees je ook nooit in een krant dat ze vader worden. Het meest redelijke tegenargument was dat het nieuwswaardig is, omdat het de eerste zittende minister is die met zwangerschapsverlof gaat.

Er waren mensen die twitterden dat je geen kinderen moest maken op kosten van de belastingbetaler en dat het ministerschap geen parttimejob is. Voor mij bewees het weer dat je het zelden nog goed kunt doen als (bekende) vrouw: als je geen kinderen krijgt, als je laat kinderen krijgt, als je te vroeg kinderen krijgt, als je te veel werkt, als je fulltime huismoeder bent en helemaal niet werkt, of als je parttime werkt; er is altijd een groep die daar een sterk oordeel over heeft.

Het zou ons allen zoveel rust geven als we zouden accepteren dat elke vrouw anders is en dat het echt allemaal prima en een eigen keuze is, zoals we dat ook bij de mannen doen; vrouwen zijn net mensen.

Persoonlijk vind ik het heel raar dat het nieuws is dat een minister zwanger is. Maar toen ik het Telegraafartikel hierover opzocht, viel ik bijna van mijn stoel bij het zien van de kop: ‘Moeder worden op je veertigste, goed idee?’ The audacity… Je wordt er stil van.

Sharon Dijksma, de burgemeester van Utrecht, die is bevallen toen ze 48 was en daardoor de vermoeiende en verfoeiende reacties maar al te goed kent, wijdde hier een Instagrampost aan: ‘En weer laait de discussie op… Vermoeiend! Bij al die vaders die al 50 zijn geweest nul discussie. Niks. Nada. Relevant is dat kinderen opgroeien in een liefdevolle en stabiele omgeving. Met ouders die van ze houden.’

Nu weet ik zeker dat ik straks mails krijg over deze column, met de strekking dat er meer risico’s zijn op gezondheidsproblemen voor het ongeboren kind als je laat moeder wordt. Dat is zeker zo en dat zal ik ook niet ontkennen, als iemand met ontzag voor de wetenschap.

Wél denk ik dat ministers en andere vrouwen deze afweging echt wel zelf kunnen maken en het een en ander tegenwoordig kunnen laten testen. Bovendien hoor je diezelfde goegemeente niet over andere gezondheidsproblemen die kunnen optreden bij ongeboren kinderen door het gedrag van hun zwangere moeder, die veel fataler zijn: roken, drinken, drugs gebruiken, ongezond eten of veel stress ervaren.

Die onevenredige bezorgdheid om de gezondheid van baby’s met een wat oudere moeder valt dan ook ineens erg op, omdat er gezwegen wordt over andere, veel belangrijkere factoren die een ongezond kind kunnen creëren, zoals armoede, een slechte levensstijl, huiselijke geweld of incest. Daar zie ik nóóit een tweet over.

Zou het oprechte bezorgdheid zijn, of een stok om de vrouw mee te slaan?

Lale Gül schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al haar columns hier terug.

Reageren? l.gul@parool.nl