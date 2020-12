Opgewekt zei de bezorger: hier ben ik niet van onder de indruk

We zitten allemaal massaal thuis te werken. Grapje. Maar dat is wel het idee, zoveel mogelijk thuis blijven en thuis werken. En toch moet het vrij leeg zijn in de meeste thuiskantoortjes, zolderkamers en aan de keukentafels.

“Chill,” verzucht de pakjesbezorger als ik mijn hoofd uit het raam steek. Zichtbaar opgelucht reikt hij mijn pakje aan. “Jij bent gelukkig thuis.”

Sinds de herfst is begonnen, komen er weer geregeld pakjes voor buren, een aanzienlijke toename in verhouding tot de eerste lockdown. Ik zie bezorgers aan de overkant van de straat de ene deurbel na de andere indrukken in de hoop dat iemand ze aanpakt. Anders moeten ze nog een keer langskomen.

Het lijkt me af en toe knap lastig, bezorger zijn. Afgezien van de vraag of mensen thuis zijn, sta je ook vaak in de weg met je busje. En daar ­houden mensen niet van. Regelmatig hoor ik gescheld en getoeter van auto’s die er niet langs kunnen. Een tijdje geleden werd het wel erg bont.

Midden op straat stond de bus van een supermarkt. De bezorger organiseerde de boodschappen in zijn laadbak. Een man in een auto was het zat om onophoudelijk te toeteren, kwam zijn auto uitgebeend en begon de bezorger met de vuilste woorden van de wereld uit te schelden. Veel woorden die begonnen met k en eindigden op -zak en -lijer en zo. Dat de bus uit de weg moest, zodat hij er langs kon. “En snel ook!”

De bezorger ging intussen onverstoorbaar door met kratten verschuiven, waardoor de automobilist bijna stikte in zijn eigen woede. Toen hij het steekkarretje naast de bus in de gaten kreeg, gooide hij het met een flinke zwaai de struiken in. Vervolgens liep hij driftig scheldend terug naar zijn auto, zag mij uit het raam hangen en riep me toe:

“Wat de fok is jouw probleem?”

“Nou,” antwoordde ik, “ik denk dat het ­probleem niet zozeer bij mij ligt.”

“Fok jou.”

“Je bent best wel sneu,” riep ik hem nog achterna, voordat hij zijn auto insprong en keihard achteruit de straat uit reed.

Even later kwam de bezorger uit zijn vrachtwagen.

“Gaat het?” vroeg ik hem.

“Ja hoor,” zei hij opgewekt, “ik ben hier niet van onder de indruk.”

“Nee?” vroeg ik hem verbaasd.

“Ik kan moeilijk aan de kant met die wagen, dus wat wil hij nou?”

Fluitend viste hij zijn steekwagentje uit de struiken, fluitend stapte hij zijn bus in. Ik hoorde hem nog fluiten toen hij de straat al was uitgereden. Fluitend sloot ik het raam, maar pas nadat ik iets van zijn innerlijke rust uit de lucht had geplukt.

Spokenwordartiest, schrijver en ­docent Babs Gons maakt ons deelgenoot van haar belevenissen. Lees al haar columns hier terug.

