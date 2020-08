‘Open clubs en sta festivals toe, en de volksgezondheid wint’

Bijeenkomsten met meer dan zes personen thuis ­mogen niet meer, maar Linda Duits verwacht dat men illegaal blijft doorfeesten. ‘Doe dat veilig en open de nachtclubs voor de volksgezondheid.’

Je zou denken dat we in Nederland wel weten hoe het werkt: je verbiedt iets, en mensen doen het illegaal. Het is de domheid van de Amerikaanse drooglegging. Dat verbod op alcohol werd gerechtvaardigd met een beroep op de volksgezondheid. Maar in de praktijk leidde de prohibition tot thuis stoken en tot meer alcoholvergiftiging. Nu de clubs in Nederland gesloten zijn, zien we een vergelijkbaar effect. We mogen niet feesten vanwege de volksgezondheid, maar mensen doen het toch, met alle gevolgen van dien.

Slimme uitbaters van buitenplaatsen organiseren ‘terrassen’: je reserveert een zitplaats en geniet van een dj. Uiteraard blijven mensen dan niet op hun plek zitten, ook al moet dat wel. De politie heeft er nauwelijks vat op: zodra ze de hoek om zijn, gaan de voeten weer van de vloer. Ook dansgelegenheden zoals Disco Dolly en Radion proberen op eenzelfde clandestiene manier toch publiek te trekken.

EHBO-diploma

Daarnaast nemen mensen het heft in eigen hand. Voor de gayscene zijn er apps waarmee je lokaal chills kunt vinden, privéfeesten waar vrienden en vreemden met elkaar hangen, dansen en eventueel seksen. Ieder weekend worden er volop illegale raves en huisfeesten georganiseerd. Er gebeurt te veel voor de politie om te kunnen bestrijden.

Hoewel mensen op zoek zijn naar vertier, is het niet altijd gezellig. Zo werd de jonge Daan in juli op een rave in Noord slachtoffer van antihomogeweld. Daarnaast is er bij illegale feesten geen EHBO aanwezig. De risico’s op overdoses aan GHB, met in uitzonderlijke gevallen zelfs mensen die kunnen overlijden, worden hiermee vergroot.

Beveiliging op clubs en festivals is er niet voor niets. Portiers zijn getraind in de omgang met mensen die onder invloed zijn, springen tussen ruzies en gooien mensen eruit die zich niet aan de huisregels houden. Elke horecagelegenheid waar alcohol geschonken wordt, is verplicht personeel te hebben met het diploma Sociale Hygiëne. Zij hebben geleerd hoe om te gaan met de gevolgen van alcohol en drugs, en de veiligheid van hun gasten voorop te stellen. Er dient ook altijd minstens één bedrijfshulpverlener te zijn, die EHBO kan verlenen en die de algemene hulpverleningsregels kent.

De verplichtingen voor cafés, clubs en festivals zijn er om de gezondheid en het welzijn van gasten te waarborgen. Op dit moment zijn illegale bijeenkomsten de enige optie voor mensen die de bloemetjes willen buitenzetten. Dat betekent dat als je (met anderen) wilt dansen, je aangewezen bent op onveilige situaties. Misschien is er een bezoeker met een EHBO-­diploma, maar je kunt daar niet van uitgaan.

Handen ontsmetten

Het verweer is natuurlijk dat deze fuivers ook gewoon thuis kunnen blijven en zich aan de regels kunnen houden. Het aantal mensen dat dit bezwaar maakt is echter vele malen hoger dan het aantal dat zelf alle regels volgt. Bij familiebezoek en buurtbarbecues wordt volop geknuffeld en gekust met mensen uit andere huishoudens, anderhalve meter afstand zie ik alleen in de rij voor de Apple Store (en daar staan dan ook standaard drie beveiligers toezicht te houden).

In maart zijn we volgzaam in een quasi-quarantaine gegaan. Het is prijzenswaardig hoe braaf we zijn geweest. Maar goed gedrag vertonen is niet hetzelfde als goed gedrag volhouden. Toen de maatregelen versoepelden op ‘1 juno’, grepen we dat moment aan om zo veel mogelijk terug te keren naar onze oude levens.

Dat neemt niet weg dat het virus er nog steeds is en zich verder verspreidt. De brandhaarden zijn precies die borrels en etentjes waar mensen zich niet aan de regels houden, en het zijn de feesten en chills die eigenlijk helemaal niet georganiseerd mogen worden. De bezoekers van al deze bijeenkomsten nemen allemaal een gecalculeerd risico op corona.

Een verstandige overheid maakt nuchter beleid, juist wanneer het aantal besmettingen weer stijgt. Als we weten dat mensen elkaar op willen zoeken, dat ze hoe dan ook los willen, dan zorgen we ervoor dat ze dit zo veilig mogelijk kunnen doen. Daarvoor bestaat een uitstekende infrastructuur die nu snakt naar bedrijvigheid. Je kunt mensen niet weerhouden te feesten, je kunt ze wel laten feesten onder het toeziend oog van portiers en bhv’ers. Dat personeel moet uiteraard goed beschermd worden, zij maken immers niet de weloverwogen keuze te dicht bij andere mensen te willen zijn.

Clubs kunnen niet voorkomen dat bezoekers corona krijgen, maar wel beletten dat het publiek slachtoffer wordt van intimidatie, geweld of uitblijvende medische hulp. Bovendien kun je gasten dezelfde voorzorgsmaatregelen opleggen als de rest van de horeca: handen ontsmetten en registreren wie binnen is, zodat, mocht er een uitbraak zijn, iedereen gewaarschuwd kan worden. Bij ondergrondse feesten gebeurt dat allemaal niet. Open de clubs en sta festivals toe, en de volksgezondheid wint.