Open brief aan Halsema: ‘Dank dat u solidair bent met slachtoffers van anti-zwart geweld’

Massih Hutak, columnist van Het Parool en rapper, schrijft een brief aan burgemeester Femke Halsema: een motie van vertrouwen. ‘Door ons bij te staan in deze demonstratie, gaf u ons weer een veilig gevoel op de plek die ons allen zo lief is.’

Beste burgemeester Halsema,

Dank dat u solidair bent met slachtoffers van anti-zwart geweld. Met het faciliteren en bijwonen van de demonstratie stond u Amsterdammers en veel andere Nederlanders bij op een belangrijk moment in onze vaderlandse geschiedenis. Eerlijk gezegd heb ik zo nu en dan mijn reserves bij uw beslissingen, maar uw aanwezigheid was een belangrijke en zichtbare geste. U neemt uw besluiten natuurlijk op bestuurlijke gronden, niet op persoonlijke voorkeuren en het besluit om bij de demonstratie te zijn, was in zichzelf geen blijk van voorkeur of afkeur.

Desalniettemin bevond u zich midden tussen de mensen, met op uw kleding een button waar het jaartal 1873 op stond. Refererend aan tot slaaf gemaakten uit de West-Indische-kolonies die na de afschaffing van de slavernij in 1863 nog tien jaar door moesten werken als landarbeiders. U erkende de verregaande, uiterst mensonterende gevolgen van structureel en gewelddadig beleid, systematisch ingericht om één groep te bevorderen en de andere te benadelen. Dat deed u temidden van duizenden landgenoten die een directe, emotionele band hebben met dit belangrijke maar onderbelichte deel van onze historie. Bovendien erkenden de demonstratie en uw aanwezigheid de dodelijke slachtoffers van de pandemie die institutioneel racisme heet. En die heerst nog volop.

Kabinetsleden die trots verwijzen naar onze koloniale geschiedenis zijn degene die partij kiezen, niet u. Zij maken van dehumanisering en plundering hun politieke beleid. En noemen u vervolgens ‘niet neutraal’ en ‘controversieel’. Omstreden omdat u uw eigen geschiedenis kent. Hun favoriete scheldwoord voor u is dan ook ‘linkse activist’.

Beelden van een overvolle Dam bezorgen ze rillingen over de rug. Verandering komt nu ineens eng dichtbij. Dat betekent dat zij privileges en comfort moeten inleveren zodat mensen die er recht op hebben, krijgen wat ze toekomt. Hun angst is dat er straks nog zo een grote groep op de been komt tegen de racistische figuur Zwarte Piet. Of tegen discriminatie op de arbeidsmarkt, de woningmarkt, of bij de Belastingdienst.

In een land waar boa’s beter uitgerust zijn dan zorgverleners, waar structurele misinformatie in het onderwijs en in de berichtgeving eerder regel dan uitzondering lijkt, is ‘linkse activist’ een compliment. Weet u wie échte linkse activisten waren? Gerrit van de Veen, Anton de Kom en Hannie Schaft. Zijn zijn nu allemaal helden uit de Nederlandse geschiedenis.

Verzet stem je niet af op het comfort van de heersende, onderdrukkende macht. Daar ageer je juist tegen. Er is geen enkele grote verandering ooit teweeggebracht omdat er netjes om werd gevraagd. Het werd opgeëist en bevochten. Wij mogen niet over 50 jaar herinnerd worden als een generatie die zijn burgemeester liet afzetten, omdat zij ons demonstratierecht beschermde, één van de belangrijkste hoekstenen van onze democratie. Elke politicus die dit weigert te begrijpen, wantrouw ik.

Deze Motie van Vertrouwen schrijf ik namens een groep Amsterdamse vrienden met wortels over de hele wereld maar die deze stad aanwijzen als hun thuis. De afgelopen decennia is onze stad verhard. Door ons bij te staan in deze demonstratie, gaf u ons weer een veilig gevoel op de plek die ons allen zo lief is.

Dank u wel,

Massih Hutak