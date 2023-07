Opeens was hij daar: ‘Niet schrikken hoor!’ zei hij

Ze wilde erbij zijn. Het was de eerste keer dat hij uit bed mocht, maar ze werd opgehouden door een file vanwege een militaire colonne.

Waarschijnlijk kwam er weer een buitenlandse politicus naar de stad.

Toen ze voor het ziekenhuis stond, begon ze te twijfelen.

Hoe moest ze reageren?

En opeens was hij daar.

“Niet schrikken hoor!”

Ze moest diep buigen om hem te omhelzen. En ze hield de omhelzing lang aan. Was ze geschrokken? Durfde ze goed te kijken? Hoe werkte het allemaal?

Ze maakte zich los uit de omhelzing.

“Wat is hij mooi,” zei ze, “is hij handig?”

“Hij komt uit Engeland… Ik moet ’t nog leren… Vooral m’n armen moeten spieren krijgen.”

“Hij is echt mooi,” zei ze.

“Ze gaan het me leren, maar dat duurt even, want er zijn er veel die het moeten leren.”

“Ik wil je helpen,” zei ze.

“Dank je, lieverd… Ik ben gewoon blij dat ik er nog ben.”

Ze knikte fanatiek.

“En dat ik nu bij jou ben,” zei ze. Ze omhelsde hem nog een keer.

Ze merkte dat hij het toen pas durfde te vragen, want hij deed het fluisterend: “Vind je het niet raar?”

“Nee… Echt niet,” antwoordde ze, eveneens fluisterend.

Ze maakten zich weer uit de omhelzing los.

“Kom,” zei ze, “we gaan een wandelingetje maken.”

Hij deed iets met z’n handen wat ze niet goed begreep.

“Moet ik je helpen?”

“Nee! Nee, ik moet het zelf doen… Ik wil het zelf doen!”

Ze begreep z’n geïrriteerdheid en ze deed letterlijk een stap achteruit, terwijl hij iets probeerde te ontsluiten wat niet ging.

Hij zwoegde. Maar opeens lukte het.

“Kom,” zei hij.

Ze gingen naar buiten, maar ze wist niet goed waar ze moest lopen. Naast hem kon niet, althans niet de hele tijd. Ze wilde het liefst de weg voor hem vrijmaken, maar ook dat was ongemakkelijk.

“Alles is ongemakkelijk,” dacht ze en ze probeerde die gedachte te verdringen.

De zon scheen. Eigenlijk was het heerlijk weer. Moest ze dat zeggen? Het was of haar taal ook voor een deel was afgerukt, ook zij moest oefenen; draaien aan de wielen van haar woorden.

“Zal ik je duwen?” vroeg ze. Ze had hem horen hijgen en steunen.

“Nee!”

Misschien moest ze wennen aan z’n toon. Ook daarin zat pijn.

“Maar ik wil je zo graag duwen.”

Hij zweeg.

Ze pakte domweg de handvatten en duwde hem.

