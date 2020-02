Op weg naar huis nog even langs de botoxsalon

De tweeling Puk en Keesje, geboren in 2017, zijn kinderen van de 21ste eeuw. Wat houdt dat in en hoe ziet hun leven straks eruit? Vader Art Rooijakkers gaat op onderzoek uit. Vandaag: is plastische chirurgie straks doodnormaal?

Tijd om iets op te biechten. Ik ben een enthousiast volger van vrouwelijke influencers. Hun menu van beauty, vrolijke leegte en avocado-toast is een mooi tegenwicht aan de ellende die via nieuwsapps en Twitter tot me komt. Bovendien ben ik een oude man in ­wording en hoef ik me niet te spiegelen aan hun – door fillers en filters geholpen – schoonheid. Maar geldt dat ook voor mijn dochters? Of wordt voor hen onder invloed van social media plastische chirurgie juist doodnormaal? Wippen zij over twintig jaar even binnen bij een ­botoxsalon, zoals ik nu naar de kapper ga?

“We willen allemaal oud worden, maar er niet oud uitzien. We hoeven niet meer als lelijk eendje door het leven te gaan, daar is iets aan te doen en die trend zal zich voortzetten,” zegt Berend van der Lei, hoogleraar esthetische plastische chirurgie in het UMC Groningen. ­Cijfers geven hem gelijk. In Nederland worden jaarlijks 400.000 cosmetische ingrepen ge­daan. En zoals onderzoekers zeiden tegen de NOS: “Het aandeel jonge vrouwen stijgt met ongeveer 10 procent per jaar.”

In de Verenigde Staten is het aantal ‘kleine’ cosmetische ingrepen – zoals botox, fillers en laserbehandelingen – met bijna 200 procent toegenomen sinds 2000. Inspuiten en glad­strijken, het is geen taboe meer. Volgens Van der Lei, ook werkzaam in de Bey by Bergman Clinics, dreigt het gevaar dat mensen doordraven, juist vanwege sociale media. “Neem nou het achterwerk van Kim Kardashian; dat gaat nergens over en toch krijgen we verzoeken van vrouwen die dezelfde billen willen.”

Hoogleraar psychologie Liesbeth Woertman ziet het met lede ogen aan. “Met de opkomst van Instagram is de betekenis van beelden verschoven. Die zijn niet langer een representatie van de werkelijkheid, zoals vakantiefoto’s, maar worden gebruikt om onszelf zo voordelig mogelijk te presenteren aan anderen. En dat komt op een ongelukkige manier samen met andere ontwikkelingen als het idee dat alles maakbaar is en dat het je eigen schuld is als je niet succesvol bent.”

Woertman, auteur van Je bent al mooi, verwijst naar onderzoeken waaruit blijkt dat we duizenden beelden per dag zien die gemanipuleerd zijn. “Al die perfecte plaatjes vertellen een verhaal; de belofte dat je, als je er op die manier uitziet, gelukkig wordt en er van je gehouden wordt. Juist kinderen die gepest worden of het thuis niet goed hebben, trappen blind in deze boodschap.”

Van der Lei en Woertman roepen in koor dat mij als vader een zware taak wacht. “Je moet je dochters bewust maken dat die uniforme, online presentatie van schoonheid niet de waarheid is, dat diversiteit juist prachtig is,” aldus Van der Lei. Woertman vult aan: “Je moet vooral niet de hele tijd tegen ze zeggen dat ze er mooi uitzien. Dan lijkt het net alsof je alleen daarom van ze houdt. En heel belangrijk: als vader of moeder niet de hele dag op je telefoon kijken. Wees meer dan een hoofd met voetjes, leef in de fysieke wereld!”

Ik brom instemmend, mijn betrapte gevoel onderdrukkend, en hou wijselijk mijn mond over de Instagramvrouwen die ik volg. Toch maar eens mijn account opschonen.

Voor deze rubriek werkt Art Rooijakkers ­samen met studenten (Condor) van de Fontys Hogeschool Journalistiek in Tilburg.