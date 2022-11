Op Twitter werd me aangeraden om over te stappen op de papieren post, als alternatief voor Twitter

Ik ben altijd al van het sturen van post geweest. Kaarten, brieven, pakjes, hele kunst- en knutselwerken. Sinds ik kan schrijven besteed ik er vrijwel dagelijks tijd aan. Hoe klasgenootjes een dagboek bijhielden, zo stuurde ik mijn dagelijkse overdenkingen steeds naar iemand anders. En nee, zeker niet altijd in lange brieven (al zijn de epistels van meer dan twintig kantjes geen grote uitzondering). Veel vaker is het een kattebel, een uitgeknipt stuk uit de krant dat de ontvanger móet lezen, een boek, gevonden in een ruilbibliotheek of een kattenplaatje (dat kunnen ook andere schattige dieren zijn, al dan niet afgedrukt op ansichtkaarten).

Eigenlijk zou je kunnen stellen dat ik de fysieke post een beetje gebruik zoals mijn Twitteraccount: vooral om te zenden (ik heb meer volgers dan dat ik zelf mensen volg) en altijd met een mix van serieus tot soms langdradig en hamerend op DINGEN DIE JE ECHT MOET WETEN (sorry voor de capslock, maar soms moet het dus, want weet je wel hoeveel onrecht er is in deze wereld?), maar evengoed een veelvoud aan alles wat leuk, lief en schattig en dus meestal een dier is.

Gisteren bracht iemand (op Twitter) me op een idee. Het is jammer dat ik de tweet die me inspireerde niet meer terug kan vinden, want ik zou graag credits geven op dit stuk bedrukt papier. De persoon in kwestie suggereerde om over te stappen op het schrijven van brieven. Dit als alternatief voor Twitter, nu Elon Musk als nieuwe eigenaar van dat platform de verspreiding van nepnieuws een enorme slinger gaat geven, met mogelijk grote gevolgen voor democratie en een verder polariserende samenleving. Hierom stappen momenteel veel twitteraars over op het alternatieve platform Mastodont. Om vervolgens direct te concluderen dat de gebruikersvriendelijkheid daar nogal te wensen overlaat. En dat maakt de kans dat dit écht een alternatief wordt, vrij nihil.

Waar ik aan moest denken, is hoe er ooit voor het eerst artikelen over mij in de krant verschenen. Ruim 25 jaar geleden begon ik op de kunstacademie bij elke beoordeling van mijn werk persberichten (per post) te sturen naar krantenredacties. Netjes, beginnend met de vijf W’s (wie, wat, waar, wanneer, waarom) en nooit langer dan 100 à 150 woorden zodat mijn berichten precies in de kolommen pasten. En dat werkte. Al gauw moeten ze bij de Telegraaf hebben gedacht: ‘Tinkebell? Die naam klinkt bekend, laten we dat maar afdrukken’. En the rest is history.

Eigenlijk precies zoals Twitter de afgelopen jaren werkte. Iedereen kan beroemd en belangrijk worden. Herhaling is key. Het is niet voor niets dat het een platform is van bijna alleen maar journalisten en mensen die beroemd willen zijn.

Terwijl brievenbuspost tegenwoordig pas echt bijzonder is. En geen trol die zich ermee kan bemoeien.

