Op talkshowcursus: ‘Je Sander zit goed, nu je Jort’

Tijdens de talkshowcursus.

“Voel je die vergulde aardappel in je keel?”

“Jezus kerel… Heb ik hem zo?”

“Ja. Vasthouden. En nu een beetje bierkots in je mond… Probeer maar… en nu lezen van de autocue.”

“Goedâvent, dit is aup 1. En we hebben ­vahnàvent de vohlgende gaesten. Virolaugh Ab Os…”

“Stop, stop! Sorry dat ik je onderbreek. Je Sander zit wel goed, maar die stopt ermee. In deze toonsoort zit ook een Jort… Dus: even je broek goed strak in je liezen trekken zodat je ballen ook een beetje naar je keel gaan, je bretels aan je wenkbrauwen knopen, en ­probeer dan in je Jort te stappen.”

“Goe Den Avunt, dametjes en heertjes…”

“Ho! Don’t overdo it. Een kopie van een kopie van een kopie wordt steeds onscherper. Je moet eigenlijk in je toon vernederender zijn, hooghartiger, arroganter. Doe het nou nog eens, meer uit de hoogte.”

“Goe Den Avunt…”

“Stop! Ik hoor in je stem dat je nog iets geeft om het gewone volk. Aan Henk, Ingrid en Mohammed. Dat is niet des Jorts. Die trapt die mensen liever kapot! Begrijp je wat ik bedoel? Die haat dat soort mensen. Net als Sander… Snap je?”

“Zo ver ben ik nog niet… Het spijt me. Ik geef nog om publiek.”

“Daar moet je godverdomme van af! Je wilt toch een talkshow presenteren?”

“Jawel, meneer.”

“Daar moet je dan wel voor oefenen. Elke dag. Het is topsport! Begrijp je dat?”

“Jawel meneer.”

“De platte boer zit goed bij je. De Erik Dijkstra, zal ik maar zeggen. Maar die is ook niet zo moeilijk. Domheid hoef je nooit te spelen. Maar je weet: als je tot dit ambt geroepen wordt, moet je meer kunnen. Jullie zeggen allemaal van mensen te houden. Dat is een leuke zin die je aan de pers kunt vertellen. Maar als jullie dit beroep willen uitoefenen, moet je een ongelooflijk egocentrische narcistische zak zijn. Begrijp je dat? Anders ­misluk je. Dacht je dat een Matthijs van Nieuwkerk van mensen hield? Of een Paul Witteman? Ben je gek! Wat jullie moeten leren, en ik kijk jullie nu allemaal aan, is het scheppen van een totaal oninteressante persoonlijkheid voor jezelf, of een perfecte kloon worden, want het is Nederlandse televisie. Snappen jullie dat?”

“Ja, meneer.”

“Kijk, jullie zijn de Gooise matras. Ik wil verdomme dat matras ruiken.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

