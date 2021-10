Op kraambezoek desinfecteren tegen microben, het is een illusie

Ik vind pasgeboren baby’s heel leuk, dus ik reageerde enthousiast toen ik op kraambezoek bij vrienden werd gevraagd of ik hun zes weken oude zoontje misschien even uit de wieg wilde halen. Waar ik niet helemaal op had gerekend, was dat me vervolgens werd verzocht mijn handen en armen te desinfecteren en een steriel schort aan te trekken om de kleine te beschermen tegen mogelijke ziektekiemen.

Ik moest hieraan denken toen ik op een terrasje naast een gezin met drie jonge dochtertjes zat. Moeder kreeg welhaast een paniekaanval toen één van hen een langslopend poesje wilde aaien. Je wist immers maar nooit welke extreem ziekmakende bacteriën of parasieten dat beestje bij zich zou dragen. Vervolgens wilde een van de meisjes naar het toilet, maar dat kon pas nadat moeder haar plastic handschoenen had aangedaan en had voorzien van een fles Dettol plus instructies hoe een voorverpakt stuk papier op de wc-bril te leggen.

Natuurlijk wil iedereen zijn gezin beschermen tegen onheil, maar het is een illusie te denken dat je je kunt vrijwaren van ziektekiemen. Wij zijn omgeven door microben en op elke vierkante centimeter van je huid bevinden zich een miljard bacteriën. Alleen al in onze eigen darmen huizen honderd biljoen micro-organismen en dat is dus tienduizend keer zoveel als er mensen op aarde wonen.

Binnen enkele secondes na de geboorte begint een baby bacteriën, virussen en schimmels te verzamelen. Het opgroeiende kind zal vervolgens niet alleen alles wat het tegenkomt aanraken maar bij voorkeur ook in de mond stoppen. Daar word je in de regel niet ziek van. Integendeel, al die microben stimuleren het zich snel ontwikkelende afweersysteem en daar heb je alleen maar plezier van. Voor de echt schadelijke ziekteverwekkers die je tegen het lijf kunt lopen, zoals difterie of tetanus, zijn er vaccinaties die je immuunsysteem een beetje versneld bijles geven. Zodat je afweersysteem weet, als je de echte boosdoener tegenkomt, hoe het je daartegen beschermt waardoor je niet of minder ziek wordt. Of zodat je die ziekte minder goed kunt overdragen aan een ander.

Het eindeloos proberen te vermijden van potentiële ziektekiemen is niet alleen zinloos maar wellicht ook schadelijk. Te geringe blootstelling aan bacteriën en virussen leidt waarschijnlijk tot minder precisie van je immuunsysteem met verhoogde kans op overgevoeligheid en ziektes als astma en allergisch huideczeem. Wat moet je dan doen als bezorgde ouder als je niet wilt doorslaan in onnodige smetvrees? Het beste advies is om kinderen gewoon hun gang te laten gaan maar ze wel met enige regelmaat hun handen te laten wassen.

Toen moeder even was afgeleid kon de schattige kleuter naast ons toch uitgebreid het poesje aaien. Ze giechelde zachtjes toen het beestje haar vingers aflikte en ze stak die vervolgens triomfantelijk in haar mond.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? m.levi@parool.nl.