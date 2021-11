Op het Rembrandtplein gebeurde een onvervalste crime passionnel

Het Rembrandtplein.

Het is rustig deze voormiddag.

Lege terrassen.

Een slager met een zak vlees in zijn armen steekt het plein over.

Langs het standbeeld van Rembrandt, langs Hotel Schiller.

Op een bankje zit een jonge vrouw een joint te roken.

Duiven lopen tussen de bladeren op het grasveld.

De slager verdwijnt in de Utrechtsestraat.

Geluid van glazen die op elkaar worden gezet.

Vrachtwagens van Olthuis en ATL Seafood rijden voor Escape langs.

Twee meisjes met een puntzak snoep blijven staan om eens goed te graaien.

Een toerist met een kaart kijkt bevreemd om zich heen. Misschien het verkeerde plein?

Tram 4 stopt. Zes kinderen met rode mutsen stappen in.

Daar is de slager weer. Met lege handen. Hij loopt alsof hij zijn mes mist.

Bijna hollend gaat hij de Halvemaansteeg in.

Een scooter met knallende uitlaat stopt voor De Maria, Argentinian grill. Trekt dan weer op.

Voor het standbeeld van Rembrandt ligt een eenzaam bosje bloemen met een lint.

Er hangt rust tussen de gebouwen. Het plein leunt behaaglijk achterover, in schril contrast met 94 jaar eerder, toen het op zijn hoogste benen stond.

Achter Rembrandt staat in de avond een zanger te wachten.

Een afgewezen zanger.

Een ontslagen zanger.

Een pistool in zijn hand. (Nu wordt het dramatisch.)

En daar komt de beroemdheid Jean-Louis Pisuisse aangewandeld. In gezelschap van zijn vrouw Jenny Gilliams. De cabaretier-zanger en de zangeres hebben net gedineerd in Hotel Schiller en steken het Rembrandtplein over om in theater Mille Colonnes (nu de uitgaansgelegenheid Escape) een avondvoorstelling te gaan geven.

Gilliams heeft net een einde gemaakt aan een affaire die ze had met de man die achter het standbeeld van Rembrandt tevoorschijn is gekomen en die ze nu voor zich ziet met een pistool in zijn hand.

Tjakko Kuiper. Razend, radeloos, rancuneus.

Het is twee maanden nadat Jenny met Pisuisse was getrouwd. Een maand nadat Kuiper door Pisuisse uit diens gezelschap is gegooid.

Kuiper schiet op Gilliams, Pisuisse werpt zich ervoor. Kuiper vuurt nog een paar keer. En met de laatste kogel schiet hij zich door zijn hart en sterft in de nabijheid van Rembrandt.

Tumult, chaos.

Een onvervalste crime passionnel.

Op de hoek van plein en Halvemaansteeg, waar nu café Los zit, is een politiebureau. En tussen de politieagenten gaat Jean-Louis Pisuisse dood. Jenny Gilliams overlijdt later die avond in het Binnengasthuis. Het blijft nog lang onrustig op het plein.

Jean-Louis Pisuisse zou die avond in Mille Colonnes zeker zijn befaamde lied Mensch, durf te leven hebben gezongen. Maar Tjakko Kuiper had daar geen boodschap aan.

Dit gebeurde allemaal op 26 november 1927.

Rembrandt heeft er niets van gezien. Hij stond met zijn rug naar het gebeuren toe.

