Op de zolder stond te veel verleden opgeslagen

Het woord vakantie komt van het Latijnse vacare en betekent leeg of vrij zijn. Ik besloot dat het leeg moest zijn deze zomer, zo leeg als maar kan. Niet in lange rijen op Schiphol of voor tunnels, slagbomen of attracties maar even in de wacht voor het afvalpunt tot degene voor mij de kofferbak had ontdaan van afdankertjes.

Het was een vol jaar geweest, vol in de agenda, in de kop en het hart. Maar het was vooral de zolder, daar stond te veel verleden opgeslagen naar mijn smaak. Na bijna tien jaar lang alles erop te hebben gegooid wat uit het zicht moest, was het tijd om daar ruimte te gaan scheppen.

De dagen voordat ik daadwerkelijk begon, luisterde ik ’s avonds in bed naar de stemmen van alles wat zich daar had verzameld. Stapels brieven die begonnen met ‘Lieve Babs’, broeken maat 36 die verlangden naar slankere dijen, een stoel waarvan een poot ontbrak na het kerstfeestje van 2017, afgedankt speelgoed dat het beeld opriep van een zoon die nog in mijn handpalm paste, studieboeken van iets wat ik nooit ben geworden. En ondertussen speelden oude lp’s een nostalgische soundtrack af.

Ik begon. Ik klom door dozen, kratten, zakken. Maakte ritjes naar tweedehands winkels en het afvalpunt. Sommige dagen kreeg ik het echt te pakken en moest ik oppassen dat ik niet de kleding van mijn lichaam trok om ook in de containers te stoppen, andere dagen moest een onooglijk dingetje waarvan ik nooit de functie in deze wereld had kunnen ontdekken, bewaard blijven, ik wist maar nooit of ik het ooit nodig zou hebben.

Ondertussen zag ik mijn huis gestaag afvallen. Eind augustus stond daar de slankere versie, een taille werd weer zichtbaar. Een vrijwel lege zolder met alleen nog een opblaasbare kano en een koffer vol oude dagboeken diep weggeschoven onder de dakpannen. En terwijl ik met een bezem de zichtbaar geworden stofwebben te lijf ging, kwam ik hier en daar nog wat afdrukken tegen van een gebroken hart, verbroken vriendschappen en herinneringen aan wildere tijden. Maar al met al was de zolder leger en lichter.

Na het opruimen hoorde ik ’s avonds vanaf de lege zolder een zelfgemaakt slaapliedje dat ik ooit zong voor mijn zoon, die een dag later terugkwam van zijn vakantie. Hij was weer wat langer en wat meer van zichzelf.

Trots liet ik hem de zolder zien.

“Kijk eens,” zei ik, en draaide een rondje om mijn as in het midden van de zolder, “hoe leeg het hier is!”

Hij keek toe vanaf het vlizotrapje.

“Nee hoor, jij staat erin.”

Een zin die ik ooit las schiet me te binnen. No one has ever been in an empty room.

Het was een lange reis.

