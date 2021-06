‘Op de kunstacademie of toneelschool: dáár gebeurde het’

‘Op kunstopleidingen heerst een angstcultuur. Studenten melden ongekend veel klachten.’ Aldus het nieuws. Stuur je je zoon of dochter naar de kunst- of modeacademie, hou er dan rekening mee dat hij of zij of hen voortdurend in de zelf ontworpen broekjes wordt gegraaid en in de billen en tepels geknepen door oudere medestudenten en het onderwijzend personeel.

Schande hè?

Maar ja, – dat was wel de reden dat ik dolgraag naar de kunstacademie of toneelschool wilde. Dáár gebeurde het. Wat? Een ongelooflijk opwindend leven vol met kunstenaars, talent, seks, seks en seks. En dus: spanning, gevaar, decadentie, verleiding. Vrienden en vriendinnen van mij die wel naar de kunstscholen mochten, vertelden verhalen waar mijn oren van krulden; ze maakten collages van losse zeden, en hun moraal stonk naar sperma en lippenstift. Als studentje maakte ik weleens feesten mee op de Rietveld Academie. Dat viel altijd tegen. Althans, als muurbloem stond ik maar interessant in het duister naar het gevoos van de anderen te staren. Dan de feesten op de toneelschool… Wow! Ik hoefde alleen maar mezelf te zijn en dan dacht iedereen dat ik geweldig getalenteerd was in het acteren van een gefrustreerde student.

Maar goed, ik ben nu Oudt en Eenzaam and my dancing days are over.

Op die kunstinstellingen is het nu uit de hand gelopen. Om de week lees je weer dat er een goeroe is die onderwijs in verkrachting geeft, pillen in cola’s stopt, liegt en bedriegt, alles onder het mom van: ik ben kunstenaar en dus zo bijzonder dat ik me mijn gedrag mag en kan permitteren.

Hang die klootzakken aan de hoogste boom van papier-maché, beklad ze met waterverf en geef ze de Demosthenesbehandeling (knikkers in mond) als ze weer op de versiertoer gaan. Maar vaders en moeders van kunstzinnige studenten, uw zoon, dochter, transgender zal een muisje in de kooi met roofdieren zijn en blijven. Veilige omgevingen bestaan niet. Nog steeds zijn er docenten en ouderejaars die ware verleidingskunstenaars zijn en uw kroost diep ongelukkig kunnen maken. Vernedering, pijn, corruptie – het hoort ‘ergens’ bij de opleiding. Ik weet waar ik over spreek.

Ontluister de donjuans, ontmasker de Cleopatra’s, bestrijd de Picasso’s.

Maar had ik vroeger magische ogen gehad, een goddelijk lichaam, een tong van fluweel en een van God gegeven talent, dan had ik… gezongen: “Moeders ga voor uw dochters staan, daar komt Theodor Holman aan.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.